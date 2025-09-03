◆バレーボール男子 強化試合第２戦（３日、東京・有明アリーナ）

世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合第２戦が行われ、世界ランク５位の日本は、同１５位のブルガリアと対戦して、３―２で制した。

セッターの大宅真樹は先発に抜擢された。第３セット（Ｓ）まで出場し、チームが強化しているクイックやパイプを使ったトスを多く上げた。「失セットはあったが、２日間いいバレーボールをできていることも多かったので、そこは自信を持って次につなげていきたい」と明るい表情で振り返った。

２日の壮行試合は永露元稀が先発した。この日は自身がコートから外れた第４、５Ｓで永露の動きを見て学ぶことも多かったという。「僕にないことを持っている選手。（永露の）いいところを、自分のものにしたい。切磋琢磨していいチームが作れている」とライバル争いをすることで好循環が生まれている。

試合後には互いが思ったことをフィードバックしている。試合中には思ったことを言うのは控えているが、コートを離れれば２人で思いをぶつけ合っているという。「反省も、良かったところも言い合うようにしている。セッターが１人になってしまうと、チーム的にも良くない。個人になっても孤独な時間になってしまうので、セッター同士で助け合っている」。正セッター争いのバチバチ感はなく、互いに刺激し合っている。

この日は永露のサイドの精度をマネしながらプレー。クイックに関しては多用したものの決定力に欠けた。「どっちが出てもいいバレーボールをしたい」という思いで互いに試合に臨んでいる。セッター２人で、チームの課題であるセンターでの攻撃の精度を上げていく。