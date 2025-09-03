「ウエスタン、阪神５−４ソフトバンク」（３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神はソフトバンクに競り勝った。先発の西勇は５回７安打４失点。その後はリリーフが１失点も許さず、九回までつないだ。打線は２点を追った七回に井上がウエスタン８号ソロを放ち、その後、勝ち越し。勝利を収めた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−先発の西勇は踏ん張った。

「うまく入ったかなっていうとこあったけど、味方のね、ちょっとまずい守りもあって。でも、悪くないよ」

−岡留は２イニングをしっかり投げきった。

「粘ったっちゅうとこやな。ヒット打たれながらね。そういうところは久しぶりの登板だし、こうやって２イニング投げて、左バッターにもうまいことツーシームとか、そういうのをうまく使って抑えてたよな」

−岡留にとって、左打者はずっと課題だった。

「今日は右バッターに打たれとるけどな。でも、こうやって２イニングとか投げると、そういう左バッターに対していろんな球種を使うとか、昨日の富田のチェンジアップを使うとかね。そういう点ではやっぱり２イニングも投げる意味があるよね」

−井坪も３安打。

「最後もう１本打つかと思ったけど、雰囲気出てきたね。彼の場合はそういう表に出る闘志っていうのは、ないけど。うちに秘めた闘志やんか！現代人やな。現代の若者や。そういうところで、昨日も２本、今日も３本でしょ。ああいうタイプで、面白い存在だよ井坪は。そういうところも監督は買っているからね。みんながみんな感情が表に出るタイプばっかりじゃないんで。内に秘めたる闘志やな」

−１軍を経験したことでより打撃も良くなった。

「やはりそういういいもの持ってんねん、いい選手やで。そういうところを、まだ表現するのが下手だったりっていうところがあるけど。井坪もこうやって１軍を経験して、厳しさっていうのを味わってきてるんで。彼にとってはいい経験よ」

−井上はホームランを放ち、その後も安打。本塁打で終わらなかった。

「ホームラン打った後のレフト前にも値打ちあるよね。まあ、あのホームランが流れを変えたよ。あの１発。（防球）ネットが破れてないか見てきてみ？ネット破れるぐらいの、突き破るぐらいの打球だよ。大谷選手の弾丸ライナーに負けないぐらいの一発だったんじゃないか」