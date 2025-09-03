◆イースタン・リーグ 巨人６―１ヤクルト（３日・Ｇタウン）

巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手が、プロ初の先頭打者アーチを放った。

「１番・遊撃」で先発出場。初回先頭でカウント１―１からヤクルトの先発・小沢が投じた１２４キロの変化球を左翼スタンドへ運んだ。７月１２日のイースタン・日本ハム戦（Ｇ球場）以来の公式戦２号。これがＧタウンでの初本塁打となった。「浮いたフォークに、うまく反応して芯で捉えることができたので良かった。毎回できるわけじゃないと思うんですけど、それがたまたま今回はできたかなと思います」と振り返った。

今季は３月の開幕直前に左手有鉤（ゆうこう）骨を骨折し、７月にも左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱を経験。「ケガをして前半戦を振り返ったときに、待っていない変化球を全部見逃して追い込まれるのが多く、自分のバッティングできないことも結構多かった。反応できるやつをどんどん振ってこうと思った」と、リハビリ期間に自身の打撃を見直した。さらに「ピッチャーの映像を見て、打席の中でどうアプローチしようかと前日の夜に考える。練習では試合を想定したバッティングを心がけている」と、毎日の準備を好結果につなげている。

この日は同期入団の浦田が適時打、荒巻が本塁打を放つ活躍。「荒巻さんと浦田さんがどう思ってるかわからないですけど、僕は高卒で２人は大卒ですけど、そこは関係なく意識はしてます。切磋琢磨（せっさたくま）していきたい」と共闘を誓った。

石塚は２軍戦で主に１番打者として、イースタン首位のチームをけん引。ここまで４８試合に出場して、打率３割０分９厘、２本塁打、１９打点の成績を残している。