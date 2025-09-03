◇セ・リーグ 巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日 京セラD）

巨人の吉川尚輝内野手（30）が3日のヤクルト戦（京セラD）で初回に貴重な追加点となる中前適時打を放つと、5回に中前打、7回には左翼線二塁打を放って8月31日の阪神戦（甲子園）以来2試合ぶり今季7度目の猛打賞をマークした。

8月31日の阪神戦（甲子園）、9月2日のヤクルト戦（京セラD）と2試合連続で「5番・二塁」に入っていたが、この日は一気に打順が下がって「8番・二塁」で先発出場。

3番・泉口の2点適時三塁打、4番・岡本の適時二塁打で3点先取し、なおも1死満塁とチャンスが続いた場面で入った第1打席だった。

相手先発右腕・ランバートがカウント1―1から投じた3球目、外角チェンジアップに泳ぎながらも中前適時打とした。

そして、岡本が4回で今季5度目の猛打賞を決めると、自身も7回に猛打賞達成。8回には泉口も3安打目を放って2試合連続今季7度目の猛打賞とし、開幕前の自主トレーニングをともにした3人で猛打賞そろい踏みとなった。

阿部慎之助監督（46）は試合後、吉川を5番から8番に配置転換した意図を聞かれると「8番にね、いるっていうのも相手からしたら嫌でしょうし、それがうまくハマってくれたんでね、良かったかなと思います」と説明。試合前に直接アドバイスを送った吉川がすぐさま猛打賞でうれしそうだった。