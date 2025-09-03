頸髄完全損傷でリハビリ中の帝王・高山善廣（５８）が、自身の支援大会「ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡ ＥＭＰＩＲＥ ４」（３日、東京・後楽園ホール）で１年ぶりにリング上に姿を見せた。

高山は２０１７年５月４日のＤＤＴ大阪大会で、回転エビ固めを仕掛けた際に頸髄を損傷。手術後も首から下が動かない状況が続き「頸髄完全損傷」と診断された。昨年９月のＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡで約７年ぶりに公の場に現れ、４度目の開催となった今大会にも来場を予告していた。

そして、この日のメインイベント前に高山が車いすに乗って登場。試合終了後に盟友の鈴木みのる（５７）から招かれ、リングに上がった。最後は代名詞の「ノーフィアー！」を絶叫して締めくくり、ファンから大歓声を浴びた。

大会後、報道陣の取材に応じた高山は「前回はもう泣きすぎちゃって、感想も全く言えず、みなさんの顔も見てなかったので。それぞれ見ると、みんな老けたなと。マスコミのみなさんがあまりにも老けているから、笑っちゃいました」と冗談交じりに語った。

その上で「リングは去年経験したので、（今年も）上げられると思ったからそんなにビックリしなかったけど、やっぱりあそこから見る風景はいいですね」と感慨深げな表情を浮かべた。