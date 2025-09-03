逮捕の清水尋也容疑者、次期朝ドラ「ばけばけ」出演予定を取りやめへ NHKが回答
【モデルプレス＝2025/09/03】9月3日、俳優の清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことがわかった。これを受け、NHKは連続テレビ小説「ばけばけ」（9月29日スタート）への出演を取りやめた。
【写真】最終回直前の日曜劇場に出演している清水尋也
同局は、モデルプレスの取材に対し「出演を予定していましたが、取りやめました」と回答した。
なお、清水容疑者は現在放送中のTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）にて主要キャストを演じているが、TBSは「出演シーンをカットする方向で対応を進めています」としている。
清水容疑者は1999年6月9日生まれ、東京都出身。2012年、映画「震動」で俳優デビュー。主な出演作は映画「渇き。」（2014年）、「ソロモンの偽証 前篇・事件／後篇・裁判」（2015年）、「ちはやふる 上の句・下の句／結び」（2016、2018年）、「東京リベンジャーズ」シリーズ（2021、2023年）、ドラマ 「おかえりモネ」（2021年）、「Eye Love You」（2024年／TBS系）、「海に眠るダイヤモンド」（2024年／TBS系）などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】最終回直前の日曜劇場に出演している清水尋也
◆清水尋也容疑者「ばけばけ」出演予定取りやめへ
同局は、モデルプレスの取材に対し「出演を予定していましたが、取りやめました」と回答した。
なお、清水容疑者は現在放送中のTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）にて主要キャストを演じているが、TBSは「出演シーンをカットする方向で対応を進めています」としている。
【Not Sponsored 記事】