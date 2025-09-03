9人組ボーイズグループ・ZEROBASEONEの最新アルバム『NEVER SAY NEVER』が1日にリリースされ、発売初日にミリオンセラーを記録。これでK-POPアーティストとして初めて、デビューアルバムから6作連続ミリオンセラーを達成しました。

■デビューアルバム『YOUTH IN THE SHADE』はダブルミリオン

ZEROBASEONEは、2023年4月にグローバルボーイズグループデビュープロジェクト『BOYS PLANET』から誕生した9人組ボーイズグループです。

公式サイトによると、2023年7月にリリースしたデビューアルバム『YOUTH IN THE SHADE』は200万枚以上を売り上げ、ダブルミリオンセラー達成という華々しいデビューを果たすと、 続く11月にリリースした2nd Mini Album『MELTING POINT』は初週売り上げだけで213万枚を突破し、デビューから2作連続ダブルミリオンセラーというK-POPアーティスト史上初の快挙を達成したということです。

さらに、2024年3月にJapan 1st Single『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューを果たし、海外アーティストの1stシングルでは歴代最高の初週売り上げ枚数を記録しました。

■K-POPアーティスト初 デビューアルバムから6作連続ミリオン

そして今月1日、初となるフルアルバム『NEVER SAY NEVER』が発売されると、発売初日だけで110万枚以上の売り上げを記録（『HANTEOチャート』発表）。これにより、デビューアルバムから6作連続ミリオンセラーを達成するという、K-POPアーティストで初めての快挙を成し遂げたということです。（レコード会社発表）

全10曲が収録されており、タイトル曲の『ICONIK』は、“他者の評価に関係なく、僕たちは自分自身の力でアイコニックな存在になれる”というメッセージを歌詞に込め、“さらに高く輝きたい”という9人の志が込められているといいます。