「プロレス・ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡ ＥＭＰＩＲＥ ４」（３日、後楽園ホール）

２０１７年５月４日の試合中に頸髄完全損傷の重傷を負い、リハビリを続けている“帝王”高山善廣（５８）を支援する大会が行われ、高山本人も車いすで登場して超満員のファンを熱狂させた。全試合終了後、高山もリングに上がって「高山」コールを浴びる中、マイクで決めぜりふの「ノーフィアー！」を叫び、大合唱で締めくくった。

メインイベントのタッグマッチ前に高山が登場すると、会場のボルテージが最高潮に達した。縁の深い鈴木みのる（５７）、ＫＥＮＴＡ（４４）、柴田勝頼（４５）、丸藤正道（４５）が入場すると、高山がその場で「ＫＥＮＴＡ＆柴田組ＶＳ丸藤＆鈴木組」と組み合わせを発表。帝王が見守る前で、４人はパートナーともやり合いながら１０００発超のチョップが乱れ飛ぶ大乱闘を繰り広げ、３０分時間切れでドロー決着となった。

盟友の面前で魂のチョップ合戦を見せ、胸を赤くした鈴木が「上がってこいよ」と呼びかけると、帝王はスタッフや選手に支えられて車いすのままリングに上がり、「熱くなるね」と感慨を込めた。昨年の同大会ではサプライズでゴングを鳴らし、高山と“対戦”した鈴木は「去年の試合は続行中なんだよ。今年は形を変えて、いつも俺が見ている風景を見せてやるよ」と言い、盟友と四方の観客を見渡すと、会場は割れんばかりの「高山」コールが響き渡った。

高山が「去年より強くなって、もう泣かなくなったよ俺は」と努めて平静を装うと、「お前の涙は、お前が立ち上がって、俺に負けて悔しいって泣くまで取っておけ！」と鈴木。さらに帝王は「立ち上がって、鈴木みのるをぶちのめして、うれし泣きしたいね」と憎まれ口をたたき、鈴木も「返り討ちにしてやる」とうれしそうに言い返した。

７年ぶりにリングに上がって感動を呼んだ昨年大会に続き、主戦場に戻ってきた高山は「リングには上げられると思ったからビックリしなかったけど、あそこから見る風景はいいもんですね」と感慨深げ。久々に試合解説も務めたが、「そうね、久々に。こうやって、ちょっとずつ皆さんの前で顔を見せられたらいいなと思います」と、復活への意欲を込めた。