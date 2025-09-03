【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）.

【映像】大谷、46号が爆速着弾→ビールが吹き出す“衝撃光景”

9月2日（日本時間9月3日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った46号の着弾地点付近で起きた“謎のハプニング”が話題となっている。

3回表・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、パイレーツ先発のバッバ・チャンドラーに対し対し、狙い球を待つ姿勢なのか、じっくりとボールを見極めつつカウント3-1とすると、5球目、内角低めいっぱいのところを突く159km/hの剛速球をフルスイング。すると打球は快音の残響が尽きるのを待つ間もないほどの速さでライトスタンドへと一直線。そのまま時速120マイル（約193.12km/h）という驚愕の速さでスタンドへと突き刺さることとなったが、その際、ライトスタンドでは、着弾地点近くでビール缶からビールがものすごい勢いで吹き上がる光景が。そのため、この日、ABEMAの中継で解説をつとめていた里崎智也氏は「ライトスタンド、ビールが舞ってたよ！プシャー！って」とコメント。詳細は定かではないものの、なんとも珍しい光景となった。この光景に、ファンからは「どうした」「ビックリした」「ボール当たってないのに」「怖いんだけどw」「まさかの怪現象」「珍プレー行き」「誰か話聞いてきてくれよw」といった様々な反響が巻き起こることとなった。

この場面を拡大したスロー映像で確認しても真相は不明。大谷にとって“ドジャース100本目”となるメモリアルアーチが着弾した瞬間でもあるだけに、しばらく話題となりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）