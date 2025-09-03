ネスレ ミロ×東京ばな奈が夢の復活！秋限定シェイクが東京駅に登場

栄養機能飲料として幅広い世代に愛される「ネスレ ミロ」と、東京土産の定番「東京ばな奈」が夢のコラボ♡ 『東京ばな奈シェイク Made with MILO』が2025年9月10日(水)より東京駅の「東京ばな奈s」で期間限定販売されます。昨年は1万杯以上の人気を記録した話題のシェイクが復活！おいしさと栄養、そしてSDGsへの想いが詰まった特別な一杯を、この秋だけの味わいとして楽しんでみませんか？

ネスレ ミロ×東京ばな奈シェイク復活

『東京ばな奈シェイク Made with MILO』は、ネスレ日本の「ミロ」と東京ばな奈がコラボレーションした限定ドリンク。

栄養豊富な「ミロ」と、コクのあるばな奈カスタードが絶妙にマッチします。バナナピューレには、ドールが推進する「もったいないバナナ(※)」を使用。

おいしさと同時にフードロス削減にも貢献する、“SDGsな東京ばな奈”としても注目されています。

※バナナ原料のうち60％使用(生換算)

＊「MILO」及び「ミロ」はネスレグループの登録商標です。

＊本商品は栄養機能食品ではありません。

秋限定「チーズワンダー」が大丸東京に♡期間限定POP UP開催

ここでしか味わえない限定販売

販売は東京駅構内のフラッグシップショップ「東京ばな奈s」のみ。2025年9月10日(水)から10月31日(金)までの期間限定登場です。

価格は450円(本体価格417円)。世界で唯一ここでしか味わえない特別なシェイクは、旅の途中のご褒美にもぴったり♪

プレゼントキャンペーンも開催

復活を記念して3つのキャンペーンも実施！

①シェイク購入でスタンプを集めると「ミロ」オリジナルマグカップ(非売品)を先着500名にプレゼント。

②9月13日(土)限定で、税込2,160円以上購入すると「ネスレ ミロ オトナの甘さ」を先着360名に。

③Xのフォロー＆リポストで、抽選5名に「東京ばな奈8個入」と「ネスレ ミロ オリジナル」が当たります。

秋だけの贅沢コラボを東京駅で♡

昨年も大好評を博した『東京ばな奈シェイク Made with MILO』が、再び東京駅で味わえるチャンス。

栄養とおいしさ、そしてSDGsの想いがぎゅっと詰まった一杯は、今だけの特別な出会いです。

お買い物やキャンペーンも楽しみながら、東京駅でしか体験できない秋のご褒美シェイクをぜひ堪能してみてくださいね♪