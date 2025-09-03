量産態勢に入った感のある伊藤。写真：福冨倖希

　川崎は９月３日、ルヴァンカップ準々決勝の第１戦で浦和と敵地で対戦。22分に先制を許し、１点ビハインドのまま迎えた90＋５分に同点弾を奪取。１−１の引き分けに持ち込んだ。

　チームを救ったのは伊藤達哉だ。右サイドから佐々木旭がクロスを入れる。これを受けたラザル・ロマニッチが左サイドの伊藤に預ける。背番号17は相手のタイミングを外すコントロールから右足を一閃。強烈なシュートを突き刺した。

　Jリーグの公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「なんて漢だ！！」「うわぁ伊藤達哉やっぱやべぇな」「神様、仏様、伊藤達哉様」「めちゃくちゃ上手い」「もう本当かっこいい」といった声があがっている。
 
　伊藤が止まらない。８月16日のJ１第26節・新潟戦（１−１）で同点弾、23日の27節・名古屋戦（４−３）では先制点と決勝点をマークし、31日の28節・町田戦（５−３）でも先制ゴールをゲット。そして今回の浦和戦でもネットを揺らしてみせた。

　ちなみに名古屋戦の決勝点も90＋５分に奪っている。どんな状況でも頼りになる男が量産態勢に入った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

