４戦５発！“90＋５分”の男・伊藤達哉が止まらない！ 浦和戦で起死回生の同点弾「やっぱやべぇな」「本当かっこいい」など脚光【川崎】
川崎は９月３日、ルヴァンカップ準々決勝の第１戦で浦和と敵地で対戦。22分に先制を許し、１点ビハインドのまま迎えた90＋５分に同点弾を奪取。１−１の引き分けに持ち込んだ。
チームを救ったのは伊藤達哉だ。右サイドから佐々木旭がクロスを入れる。これを受けたラザル・ロマニッチが左サイドの伊藤に預ける。背番号17は相手のタイミングを外すコントロールから右足を一閃。強烈なシュートを突き刺した。
Jリーグの公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「なんて漢だ！！」「うわぁ伊藤達哉やっぱやべぇな」「神様、仏様、伊藤達哉様」「めちゃくちゃ上手い」「もう本当かっこいい」といった声があがっている。
伊藤が止まらない。８月16日のJ１第26節・新潟戦（１−１）で同点弾、23日の27節・名古屋戦（４−３）では先制点と決勝点をマークし、31日の28節・町田戦（５−３）でも先制ゴールをゲット。そして今回の浦和戦でもネットを揺らしてみせた。
ちなみに名古屋戦の決勝点も90＋５分に奪っている。どんな状況でも頼りになる男が量産態勢に入った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やっぱり決めた！ 伊藤達哉の劇的同点弾！
チームを救ったのは伊藤達哉だ。右サイドから佐々木旭がクロスを入れる。これを受けたラザル・ロマニッチが左サイドの伊藤に預ける。背番号17は相手のタイミングを外すコントロールから右足を一閃。強烈なシュートを突き刺した。
伊藤が止まらない。８月16日のJ１第26節・新潟戦（１−１）で同点弾、23日の27節・名古屋戦（４−３）では先制点と決勝点をマークし、31日の28節・町田戦（５−３）でも先制ゴールをゲット。そして今回の浦和戦でもネットを揺らしてみせた。
ちなみに名古屋戦の決勝点も90＋５分に奪っている。どんな状況でも頼りになる男が量産態勢に入った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やっぱり決めた！ 伊藤達哉の劇的同点弾！