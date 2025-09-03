◇セ・リーグ 巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日 京セラD）

巨人の田中瑛斗投手（26）は3日のヤクルト戦（京セラD）で今季52度目のリリーフ登板。1回無安打無失点の好投で今季30ホールド目（0勝3敗）をマークした。

これでリーグ最多40ホールドの同学年・大勢投手（26）、30ホールドの中川皓太投手（31）と3人が30ホールド以上を達成し、球団初の30ホールドトリオ誕生となった。

試合後、6回4安打2失点（自責0）で今季3勝目（3敗）を挙げた先発左腕・森田駿哉投手（28）と並んで巨人移籍後初のお立ち台に上がった田中瑛は30ホールドを祝福され、「ありがとうございます」と第一声。お立ち台から見る景色の感想を聞かれると「最高です」ともうニッコニコで、スタンドから大歓声を浴びた。

現役ドラフトを経て日本ハムから今季加入。昨季までプロ7年間で合計10試合の登板しかなく、通算1勝4敗0セーブ0ホールドという成績だった。

それが新天地で大きく花開いた。毎試合どんな気持ちでマウンドに上がっているのか問われると「いやもう、ありがたいなぁ〜と思って…投げてます」と目尻は下がりっぱなし。

“ありがたい”は何に対しての感情なのか。「いやもう、ジャイアンツというチームに。いい場面で使ってもらってるんで。その時点で僕はもうありがたいなと思って投げてます」と話すと、再びスタンドから大歓声と大きな拍手が降り注いだ。

ここまで右打者への“伝家の宝刀”シュートを武器に何度も見事な火消しを演じてきた。見え見えでも打てないシュートへのこだわりを聞かれると「こだわりっすか？こだわり…。まあ、シュートで右打者を詰まらせるっていうのは、もう何にも代えがたい気持ち良さがあるんで。もう是非そこをこれからも見てもらいたいなと思います、はい」と話すと、スタンドはまたも大盛り上がりだった。