◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝 横浜ＦＭ１―４柏（３日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームの初戦で１―４で完敗した。

立ち上がりから積極的にミドルシュートを放つなどゴールに迫ったが、決めきれずにいると、前半１８分に一瞬の隙を突かれて失点。後半８分にはＰＫで２失点目を喫し、その後は押し込みながらゴールを奪えずにいると、後半２２分にはＤＦラインの裏を突破され、ＦＷ垣田に３点目を決められた。

後半３７分に右サイドからのクルークスの右足クロスを後半から出場したＦＷ植中が「うまく合わせることが出来た」と頭で押し込んで１点を返すも、後半アディショナルタイム８分にＦＷ垣田に４点目を奪われて１―４で完敗を喫した。

シュート数は「１７本―９本」と倍近く記録したが、スコアは「１―４」と真逆の結果に。ゴールシーンについて、植中は「あの前から取れるチャンスがあったにも関わらず決めきれなかったり、チャンスになりかけている中でパスが合わずにゴールラインを割ってしまうプレーもあった。でも、そこで引きずらなかったことが最後のゴールにつながったかな」と振り返ったが、結果については「４、５点取れるチャンスはあった。それが取れなかったのが、今の自分たちの実力。相手はその実力があるからリーグでも調子がいいと思いますし、そこの質の差で負けてしまった」と悔しさをにじませた。

大逆転での３大会連続４強入りに向けて、第２戦は７日に敵地で戦う。「そこ（決定機）で仕留められるようになれば、可能性はゼロではないと思っているので、引きずらずに次に臨みたい」と前を見据えた。