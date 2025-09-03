◆ルヴァン杯 ▽準々決勝第１戦 横浜ＦＭ１―４柏（３日・日産スタジアム）

柏はアウェーで横浜ＦＭと対戦し、４―１で勝利した。第２戦は７日にホームで戦う。前半１８分にＤＦジエゴが先制弾を沈めると、後半８分にＦＷ瀬川祐輔がＰＫを決めて２点リード。さらに、後半２５分とアディショナルタイムにはＦＷ垣田裕暉がそれぞれ決めて突き放した。準優勝した２０２０年以来５年ぶりの４強入りへ大きく前進した。

結果こそ３点リードで終えたが、マンツーマンで守ってくる相手に対して苦戦する時間帯もあった。シュート本数も１７本打たれており、リカルド・ロドリゲス監督は「決して簡単な試合ではありませんでした。マリノスさんも我々を分析し、我々が攻撃しづらい形で守備をしてきました」と振り返る。その中で、数少ないチャンスをことごとくものにした。指揮官は「決して多くチャンスは作れていなかったが、チームが決定力の高さを表現してくれた」とたたえると、「４―１で終えたことが勝ち上がるのを決定づけたとは決して思わないが、３―１で終わるのとは大きな差がある」と終盤でのたたみかけを評価した。

８月３１日の福岡戦（２〇１）から中２日で臨んだこともあり、選手には疲労が目立つ場面もあった。これまで指揮官は中２日の際には６〜７人ほど先発を入れ替えてきたが、この日の変更は４人のみだった。指揮官は「今日の試合にしっかり勝って、日曜日に備えるためのより良いメンバーを選考した。中２日とはいえ、（選手も）いいコンディションを維持していた」と意図を説明すると「中２日で複数の選手はいつもあるフレッシュさ、プレーのきれがなかったのはある。それにも関わらず、彼らだけでなく、他の選手も含めて、こういう難しいカレンダーの中でも表現することができたのはチームが成熟した証」とうなずいた。