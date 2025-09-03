爆発力で勝利に貢献だ。バレーボール女子の世界選手権（３日、タイ・バンコク）、準々決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は同８位のオランダに３―２で逆転勝ち。２０１０年大会以来、１５年ぶりのメダルに王手をかけた。

自慢の右腕で悪い雰囲気を断ち切った。高さのあるオランダに攻撃陣が苦戦する中、和田由紀子（ＮＥＣ川崎）は力強いスパイクで得点を量産。２―２の第５セットも勝負どころで得点を奪うなど、大車輪の活躍を見せた。両軍最多の２７得点をマークし「どんなときもチーム全員で楽しんで勝ちにこだわって、強くなることにフォーカスできた。苦しい場面で自分が１点を取り切って流れを変えたいと思っていた。自分ができるアプローチは何かを考えて打つことができた」と声を弾ませた。

この日はサービスエースも４本決めた。一撃で流れを引き寄せる必殺技は、今後の試合でも大きなカギを握る。「スタートはなかなかミスが多いが、修正しながら勝負どころではしっかりエースを狙えるように次もしたいし、サーブで流れを持っていきたい」と力を込めた。

前哨戦のネーションズリーグは４位。リベンジに向けて「前回の大会でメダルに届かなかった。勝ち切って自分たちの新しい力にできる試合にしたい」と闘志を燃やした。