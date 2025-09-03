DXTEEN、地上波初冠番組が決定 1万人ライブの成功へ“無理難題”に立ち向かう
ボーイズグループ・DXTEENの地上波初冠番組『DXTEENの限界突破TV』(毎週火曜24:59〜 ※関東ローカル、全10回)が、日本テレビで10月28日にスタートする。
DXTEEN
この番組では、DXTEENが初の1万人規模でのライブ成功を達成するべく、メンバーの大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰が、数々の“無理難題”に全力で立ち向かいながら、徳を積み、ライブ成功に導く姿に密着。フレッシュで泥臭い努力、失敗、そして成長をリアルに映し出すドキュメントバラエティとなる。
目標のライブ「2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT!〜」は、2026年1月9日に東京・有明アリーナで開演される。
地上波放送後は、TVer、日テレ無料、Huluで見逃し配信。また、来年1月14日放送の第9回、同21日放送の第10回は、水曜深夜に放送される。
DXTEEN
この番組では、DXTEENが初の1万人規模でのライブ成功を達成するべく、メンバーの大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰が、数々の“無理難題”に全力で立ち向かいながら、徳を積み、ライブ成功に導く姿に密着。フレッシュで泥臭い努力、失敗、そして成長をリアルに映し出すドキュメントバラエティとなる。
目標のライブ「2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT!〜」は、2026年1月9日に東京・有明アリーナで開演される。
地上波放送後は、TVer、日テレ無料、Huluで見逃し配信。また、来年1月14日放送の第9回、同21日放送の第10回は、水曜深夜に放送される。