阪神・中川勇斗捕手（２１）が３日、中日戦（バンテリン）で先制の２号ソロを放ち存在感をアピールした。ゲームは逆転で２―５と敗れ、マジックも「６」と足踏み。敗戦の中でもキラリと光る打棒に、名古屋の虎党も気持ち的に少し救われたことだろう。

中川は７番・左翼でスタメン出場。３回、先頭打者として迎えた第１打席で左腕・大野の１ストライクからの２球目、高めのカットボールを思い切りよく引っ張った。打球は左中間席最前部に届く先制の２号ソロ。プロ２本目の本塁打は、くしくも初本塁打を放った場所と同じバンテリンドームナゴヤ。８月７日の同カードで金丸から左越えソロを放って以来のアーチとなった。

ただ、３点ビハインドで迎えた８回一死満塁で三ゴロ併殺に打ち取られたとあって、試合後は悔しさをにじませた。「あそこで打たないと意味ないんで。チャンスで打てなかったのが悔しかったです。チームに貢献することだけを考えている。自分の経験とか考えてない。ゲームに勝ちたいと思っているので、いい経験だとは思わないです」と厳しい表情で帰りのバスに乗り込んだ。

また、森下翔太外野手（２５）は初の大台突破となる２０本塁打をクリアした。３点を追う６回、先頭打者として大野から３ボールナッシングからの直球を左越えソロ。プロ入り初のバンテリンドームでのアーチに「広い球場で打てなくて、自分自身もあんまりイメージの湧かない球場だったけど、１本出たことで感覚として残ってます」と手応えを感じたようだ。

連勝ストップでマジックを減らすことはできなかったが、藤川監督は「また明日からどんな姿を見せてくれるかな」と、敗戦は意に介さず次戦に視線を向けていた。