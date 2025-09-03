ＹＹ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属の韓国俳優イ・ジュアン（２９）とハン・ジアン（２７）が、橋本マナミ、奈緒、箭内夢菜らが所属する芸能事務所アービングと業務提携したことを３日、同事務所が発表した。

アービングの張江泰之社長は「この度、ＹＹ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴとの業務提携により、素晴らしい才能を持つ韓国の俳優、イ・ジュアンさんとハン・ジアンさんを、日本でサポートできることを大変うれしく思います」とコメント。

また、「イ・ジュアンさんはＮｅｔｆｌｉｘドラマ『暴君のシェフ』での素晴らしい演技が日本でも大きな話題となっており、彼の持つ魅力と実力は計り知れません。また、ハン・ジアンさんもＮｅｔｆｌｉｘ作品でその存在感を示しており、日本での今後の活躍に大きな期待を寄せています」とした。

続けて「今回の提携は、両社の強みを生かし、日韓のエンターテインメント業界における新たな架け橋を築く素晴らしい機会になると確信しています。アービングは、お二人の日本での活動を全力でバックアップしてまいります。日本の皆さまに、彼らのさらなる魅力をお届けできるよう、全力を尽くす所存です。今後の彼らの活躍にぜひご期待ください」と呼びかけた。

イ・ジュアンは、現在Ｎｅｔｆｌｉｘ配信中で人気上位にランクインしている人気韓国ドラマ「暴君のシェフ」に、コンギル役で出演。

ハン・ジアンは、２０２４年放送のＮｅｔｆｌｉｘドラマ「タックカンジョン」「殺人者パラドックス」に出演した。