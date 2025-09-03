◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）

巨人は初回に打線がつながり、ヤクルトに連勝した。首位打者争いを繰り広げる泉口友汰内野手（２６）の先制２点三塁打から一挙４得点。５回には４試合ぶりに４番に座った岡本和真内野手（２９）がこの試合２本目の適時打を放ち、突き放した。先発の森田駿哉投手（２８）は６回２失点で３勝目を挙げた。２番手で登板の田中瑛斗投手（２６）が３０ホールドをマーク。最終回を締めたマルティネス投手（２８）が３７セーブ目。借金を１とし、３位・ＤｅＮＡとの差を２・５に広げた。

【巨人・森田駿哉投手のヒーローインタビュー】

―３勝目

「ここ２試合、先発としての役目を果たせていなかったので、最低５回投げたいと思っていたので、しっかり６回投げられたのはよかったかなと思います」

―前回の対戦でホームランを打たれた村上選手もいた

「自信もあるツーシームを前回打たれていたので、そこは変えないところと、相手もしっかり対策してくると思ったので、キャチャーと話しながら、いい配球ができたのかなと思います」

―プレーも受け答えも冷静な印象

「あんまり人前に出るのは好きじゃないので、出たくないんですけど、出させていただいてるので、頑張ってしゃべろうと思ってます」

―ファンに意気込みを

「これからもしっかりとチームの勝ちに貢献できるようなピッチングをできるように、頑張っていきます」