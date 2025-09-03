TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が3日、バレーボール中継延長のため通常より50分遅れで放送される。番組公式X（旧ツイッター）が同日、伝えた。前週の35分遅れに続き、2週連続となった。

この日の午後8時33分、番組公式Xは前週同様に「★放送時間変更のお知らせ★ 本日の『水曜日のダウンタウン』の放送はバレーボール中継延長のため、放送時間を繰り下げてお届けとなります。試合終了次第、改めて放送開始時間をお知らせいたします！」と告知。その後、午後9時21分には「本日の放送【22：50】スタートとなります！」と報告した。

Xでは2週連続の番組開始のずれ込みに対し、書き込みが相次いだ。「なんかの説検証中ですか？」「時間も守らんで何がスポーツマンシップや」「放送中止じゃなければ オッケーです」「水ダウ見たくて怒ってる人かわいい」「そもそもストレートで試合終わっても1時間半以上かかるのに、19:00−20:30で組んでるTBSが頭おかしい」「またかよ〜」などと書き込まれていた。

今放送では「落ちてる髪の毛を拾いながら富士の麓まで歩いたらその髪で作った防寒具でそのまま富士山登頂できる説」「『よく晴れて条件が合えばここから富士山が見えるんですよ』と言われたらどれだけ遠くても一旦受け入れちゃう説」の2本立てを告知済み。番組公式Xの告知動画によると「落ちてる髪の毛を拾いながら富士の麓まで歩いたらその髪で作った防寒具でそのまま富士山登頂できる説」には、あかつ（44）が登場する。