W杯への序列争い再始動…久保建英「どう変わるかは個人的にも楽しみ」
約2年間にわたって続いた“アジアとの戦い”がひと段落し、北中米ワールドカップに向けた準備がいよいよ本格化する日本代表。その初陣となるアメリカ遠征2日目、MF久保建英(ソシエダ)が報道陣の取材に応じ、メキシコ・アメリカとの対戦に向けて「ホスト国2チームとの試合で、ポット1で(同じグループに)入ってくる可能性も全然あるので、そこで当たった時の想定もできたら」と冷静に意気込みを語った。
日本代表は2023年11月のW杯2次予選開幕以降、アジア杯やW杯予選などで国際Aマッチ25試合を戦ったが、それらはいずれもアジア圏内との対戦。今回のメキシコ戦(6日・オークランド)、アメリカ戦(9日・コロンバス)は23年10月以来2年ぶりにアジア圏外と対戦できる貴重な機会となる。
また森保ジャパンとして初めて北中米W杯の開催国に乗り込み、現地の移動や時差をシミュレーションできるチャンス。久保はシーズン序盤の長距離移動に「遠かったですね。日本(に行くの)とほぼ移動時間が変わらなかったので」と率直な思いを口にしつつも、「久しぶりにアメリカに来たので、ちょっとヨーロッパと違った雰囲気も感じられて良いのかなと思います」と前向きに受け止めていた。
対戦相手のFIFAランキングはメキシコが13位、アメリカが15位につけており、いずれも現在17位の日本よりも上位にあたる。格上の相手と対戦するのは23年9月のドイツ戦(◯4-2)以来だ。もっとも久保は「ほぼアウェーみたいな形でやるとは思うけど、たぶんオッズで言えば僕たちのほうが勝つ可能性が高いと思う」と冷静。「傲慢とか過信しているわけではないけど客観的にはそういう相手だと思うので、しっかり勝って終わりたい」と臆せず立ち向かう構えだ。
W杯最終予選の大会中に序列を高めてきた久保にとって、強豪国との試合は自身の立場をより強固なものとするチャンスとなる。これまでは23年9月のドイツ戦、昨年10月のサウジアラビア戦など注目試合はベンチスタートが多かったが、ポジション争いはここから再始動。久保は「あまり僕の記憶でも大事な試合で使ってもらった記憶がないので、それが今回のアジア予選を経てどう変わるかは個人的にも楽しみかなと思っています」と目を輝かせた。
そんな久保が考える今回のアメリカ遠征のテーマは、日本代表が“アジアとの戦い”で成果を上げてきた戦法が強豪国相手にどれだけ通用するかだ。
日本代表は昨年6月以降、3-4-2-1を基本フォーメーションとして戦ってきたが、久保は「システムでサッカーをするわけではないので」とシステム論は意に介さない。「3バックというより、ウイングバックに攻撃的な選手を置いて、ほぼウイングみたいな形で前に人数をかけて攻めていくことをいまはトライしていると思うので、それがうまくいくかが一番大事なんじゃないかなと思います」と照準を絞り、成否を見定めていく構えだ。
残り約9か月となったW杯へのロードマップを描いていく上で、アメリカ遠征での戦い方は大事な試金石となる。チームはW杯優勝という大きな目標を掲げているなか、久保は「優勝したい優勝したいと言うなら、このレベルを相手に自分たちのことをやりたいことができなかったら優勝できないんじゃないですかね」と客観的な目線でもって、9月シリーズの2試合を見据えた。
そんな中、自らがピッチ上で果たすべき役割も明確に思い描いている。
アジア予選では負けられない緊張感の中、チームを助けるべく中盤に下がってビルドアップに関わる場面も目立っていたが、「ここから先、アジアのように僕があそこまで下がってゲームを組み立てるレベルの相手はいないと思うので、そこまでのことはできないと思う」と久保。「ボールを持った時に積極的に関わって、時間を作って、自分たちのマイボールを増やすという役割はできると思うので、そこは重点的にやっていければなと思います」と展望する。
そして何よりも期待されるのはやはり、得点に関わる決定的な働きだ。強豪国との対戦ではアジアとは異なり、相手選手が積極的にボールを奪いに来ることが想定されるが、その守備をかいくぐってこその存在。「変に失わないようには気をつけたいけど、失ったとしても帰陣は僕らのほうが速いと思うので、個人としてはどんどんトライしていくべきなのかなと思います」と果敢な姿勢を表現することを誓った。
気になる起用法は森保一監督の采配次第だが、「こればかりは監督に聞いてもらわないとわからないけど、僕はいま自信があるんで。試合に出してもらえれば活躍できますよ、という感じですね」と準備は万端。残り3日間という十分な準備期間を経て、日本代表・久保建英としてのW杯シーズン初陣が幕を開ける。
(取材・文 竹内達也)
また森保ジャパンとして初めて北中米W杯の開催国に乗り込み、現地の移動や時差をシミュレーションできるチャンス。久保はシーズン序盤の長距離移動に「遠かったですね。日本(に行くの)とほぼ移動時間が変わらなかったので」と率直な思いを口にしつつも、「久しぶりにアメリカに来たので、ちょっとヨーロッパと違った雰囲気も感じられて良いのかなと思います」と前向きに受け止めていた。
対戦相手のFIFAランキングはメキシコが13位、アメリカが15位につけており、いずれも現在17位の日本よりも上位にあたる。格上の相手と対戦するのは23年9月のドイツ戦(◯4-2)以来だ。もっとも久保は「ほぼアウェーみたいな形でやるとは思うけど、たぶんオッズで言えば僕たちのほうが勝つ可能性が高いと思う」と冷静。「傲慢とか過信しているわけではないけど客観的にはそういう相手だと思うので、しっかり勝って終わりたい」と臆せず立ち向かう構えだ。
W杯最終予選の大会中に序列を高めてきた久保にとって、強豪国との試合は自身の立場をより強固なものとするチャンスとなる。これまでは23年9月のドイツ戦、昨年10月のサウジアラビア戦など注目試合はベンチスタートが多かったが、ポジション争いはここから再始動。久保は「あまり僕の記憶でも大事な試合で使ってもらった記憶がないので、それが今回のアジア予選を経てどう変わるかは個人的にも楽しみかなと思っています」と目を輝かせた。
そんな久保が考える今回のアメリカ遠征のテーマは、日本代表が“アジアとの戦い”で成果を上げてきた戦法が強豪国相手にどれだけ通用するかだ。
日本代表は昨年6月以降、3-4-2-1を基本フォーメーションとして戦ってきたが、久保は「システムでサッカーをするわけではないので」とシステム論は意に介さない。「3バックというより、ウイングバックに攻撃的な選手を置いて、ほぼウイングみたいな形で前に人数をかけて攻めていくことをいまはトライしていると思うので、それがうまくいくかが一番大事なんじゃないかなと思います」と照準を絞り、成否を見定めていく構えだ。
残り約9か月となったW杯へのロードマップを描いていく上で、アメリカ遠征での戦い方は大事な試金石となる。チームはW杯優勝という大きな目標を掲げているなか、久保は「優勝したい優勝したいと言うなら、このレベルを相手に自分たちのことをやりたいことができなかったら優勝できないんじゃないですかね」と客観的な目線でもって、9月シリーズの2試合を見据えた。
そんな中、自らがピッチ上で果たすべき役割も明確に思い描いている。
アジア予選では負けられない緊張感の中、チームを助けるべく中盤に下がってビルドアップに関わる場面も目立っていたが、「ここから先、アジアのように僕があそこまで下がってゲームを組み立てるレベルの相手はいないと思うので、そこまでのことはできないと思う」と久保。「ボールを持った時に積極的に関わって、時間を作って、自分たちのマイボールを増やすという役割はできると思うので、そこは重点的にやっていければなと思います」と展望する。
そして何よりも期待されるのはやはり、得点に関わる決定的な働きだ。強豪国との対戦ではアジアとは異なり、相手選手が積極的にボールを奪いに来ることが想定されるが、その守備をかいくぐってこその存在。「変に失わないようには気をつけたいけど、失ったとしても帰陣は僕らのほうが速いと思うので、個人としてはどんどんトライしていくべきなのかなと思います」と果敢な姿勢を表現することを誓った。
気になる起用法は森保一監督の采配次第だが、「こればかりは監督に聞いてもらわないとわからないけど、僕はいま自信があるんで。試合に出してもらえれば活躍できますよ、という感じですね」と準備は万端。残り3日間という十分な準備期間を経て、日本代表・久保建英としてのW杯シーズン初陣が幕を開ける。
(取材・文 竹内達也)