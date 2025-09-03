川崎Fがルヴァン杯準々決勝第1戦で劇的ドロー! 浦和に先制されるも…後半ATに伊藤達哉が同点ゴール
[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦 浦和 1-1 川崎F 埼玉]
ルヴァンカップは3日に準々決勝第1戦を行った。浦和レッズと川崎フロンターレの対戦は、1-1のドロー。浦和は前半22分にMF中島翔哉が先制ゴールを決めたが、川崎Fは後半アディショナルタイムにFW伊藤達哉が同点ゴールを決めた。
前半22分、均衡を破ったのは浦和。後方の右サイドからDF関根貴大がロングフィードを飛ばす。反応した中島が最前線でドンピシャのトラップで敵陣PA内に進入。冷静に飛び出したGK山口瑠伊を見計らい、右足アウトサイドで流し込み、先制ゴールを挙げた。
その後は川崎Fも浦和のゴールに迫るが、ゴール枠内を捉えることができない。0-1で後半に折り返すと、伊藤やFWラザル・ロマニッチらを投入。より攻勢を強めていくが、1点が遠い。
すると後半アディショナルタイム5分過ぎ、再び試合が動く。川崎Fが右サイドから敵陣に入り込むと、最後はPA左の伊藤が右足シュートを決めた。
試合は1-1のドローで終了。勝敗は7日の第2戦に持ち越された。
