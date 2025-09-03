横浜FCが初のルヴァン杯8強で第1戦勝利! 神戸は好セーブ連発のGK新井章太が負傷交代するアクシデント
[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦 横浜FC 2-0 神戸 ニッパツ]
ルヴァンカップ準々決勝第1戦が3日に開催され、横浜FCはホームでヴィッセル神戸に2-0で先勝した。第2戦は7日に神戸の本拠地で行われる。
クラブ史上初のルヴァン杯準々決勝に臨んだ横浜FCは、前半7分にいきなりビッグチャンスを作った。カウンターからFW櫻川ソロモンがペナルティエリア左に運び、切り返しから右足でシュート。しかし、ゴール右下を捉えたボールはGK新井章太にわずかに触られ、枠を外れた。
後半4分にはペナルティエリア手前中央でのFKから、キッカーのDF福森晃斗が左足で無回転シュート。ゴール左隅に飛んでいたが、これも新井の右手に阻まれ、左ポストを叩いた。
それでも横浜FCは後半5分に先制する。中央での細かいパスワークからFW伊藤翔が新井との1対1を迎え、右足でシュート。新井にブロックされて浮いたボールをFWジョアン・パウロが頭で押し込み、1-0とした。
新井はこのプレーで負傷し、後半11分にGKオビ・パウエル・オビンナと交代。オビは投入直後に訪れたピンチでジョアン・パウロのシュートを止めるが、後半13分に横浜FCの追加点が生まれた。
ジョアン・パウロがペナルティエリア左からマイナスにパス。フリーのMF小倉陽太が右足で合わせ、ゴール左に流し込んだ。
その後、横浜FCはGK市川暉記のビッグセーブなどで神戸の反撃をしのぎ、2-0で完封勝利。アドバンテージを手にして第2戦に臨むことになった。
