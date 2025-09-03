湘南が90+2分FW二田理央の“背中弾”で劇的先勝!! 広島はMF中島洋太朗の芸術2アシストも1点ビハインドで第2戦へ
[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦 湘南 3-2 広島 レモンS]
ルヴァンカップは3日、各地で準々決勝第1戦を開催した。リーグ戦12試合未勝利の湘南ベルマーレはホームでサンフレッチェ広島と対戦し、3-2の逆転勝利で先勝した。
最初のチャンスは湘南。前半7分、FW太田修介が左サイドを抜け出して折り返すとFWルイス・フェリッピが合わせたが、ボールは右ポストに嫌われた。続く同8分には古巣対戦のMF松本大弥がミドルレンジからゴールを狙ったがGKチョン・ミンギの好セーブに遭った。
すると広島は前半15分、MF中島洋太朗がFWヴァレール・ジェルマンとのワンツーで左サイドを突破。ゴール前にクロスボールを供給するとFW加藤陸次樹が頭で合わせて先制に成功した。
追いかける湘南は前半41分、FW鈴木章斗がパスカットからドリブルで持ち運んでFKを獲得。やや距離のあるところからフェリッピが強烈なシュートを放つと、GKに阻まれたこぼれ球を太田が折り返したところに鈴木が詰めて同点とした。広島はこぼれ球への反応が遅れて対応できなかった。
さらに湘南は後半4分、MF藤井智也のクロスを鈴木が頭で合わせると、ポストから跳ね返ったボールをMF奥埜博亮が押し込んで逆転。主将の鈴木は直近のリーグ戦を累積警告による出場停止で欠場していたが、復帰戦で2ゴールに絡む活躍となった。
逆転を許した広島は後半10分、DF佐々木翔がペナルティエリア内左から左足を振り抜くも枠の上に外れた。同14分にはジェルマンがペナルティエリア内でボールを収めてシュートしたが、GK吉田舜にキャッチされた。
それでも広島は後半41分、中島が中盤からボレーでバックスピンをかけたスルーパスを送ると、反応したFW木下康介がゴールネットを揺らして2-2とした。直後にはMF中野就斗のクロスを中島がジャンピングボレーで合わせるも、わずかに枠の上に外れた。
そうして2-2で突入した後半アディショナルタイム2分、湘南FW二田理央がシュートを放つと、相手のブロックから跳ね返ったボールをFW小田裕太郎がシュート。これが二田の背中に当たってコースが変わり、劇的な勝ち越し点になった。
湘南がそのまま逃げ切り、ホームで行った初戦を3-2で制した。
