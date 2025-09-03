日頃の歩き方を見れば一目瞭然。男性の「本性」を知る方法
気になる男性は、普段歩いている時にどんな様子でいることが多いでしょうか？ 実は、歩き方はその人の性格を知る鍵となります。そこで今回は、歩く時の様子から男性の「本性」を知る方法をチェックしてみましょう。
｜女性より“早く”歩く男性
一緒に歩いていて、あなたよりもさっさと先に歩く男性は少し自分勝手な性格かも。もしかしたら、あなたにあまり興味を持っていないのかもしれません。
｜女性より歩くのが“遅い”男性
一緒に歩いていて、女性よりもゆっくり歩く男性は優しくて穏やかな性格の可能性大。マイペースでのんびりしているタイプなので、少し頼りないところもあるかも知れません。
特に、スマホを見たり音楽を聞いたりしながらゆっくり歩く男性は、少し子供っぽい性格でしょう。そういう男性と付き合うには、お母さんのような包容力を見せる必要があります。
｜周囲の人を追い越すほど“早く”歩く男性
周囲の人を追い越すように早く歩く男性は、自分のペースを乱されたくない性格。男性は女性との付き合いだけでなく、大勢の中で集団生活をすることも苦手かもしれません。
そういう男性と付き合うなら、女性の方が彼のペースに合わせる寛大さを持っておくことが必要でしょう。
｜女性に“歩くペースを合わせる”男性
女性と同じペースで歩こうとする男性は、気配りが上手で、誰とでも上手に付き合えるタイプと言えます。
そういう男性と付き合うことができれば、いつまでも大切にしてもらえる理想のカップルになれる可能性が高いでしょう。
ぜひ、気になる男性の歩き方から「本性」を把握して、上手に立ち回っていきましょうね。
