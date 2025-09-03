【あのちゃん】“あの流哲学書”『哲学なんていらない哲学』発売決定！「みんなちがってみんなつらい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

デビュー5周年を迎えるあのが全編本人書き下ろしによる“あの流哲学書”『哲学なんていらない哲学』をクリスマスイブに発売する。

■あの流の哲学が凝縮

ミュージシャン、タレント、俳優と多彩な顔を持ち、常にエンターテインメントの最前線を走り続けるあの。本書は、既成の枠を超え、自由で独創的な表現によって紡がれた、唯一無二の“あの流哲学書”。

デビュー5周年を迎えた今、これまで歩んできた道のりや過去と対峙しつつ、さらなる飛躍への決意をも刻んだまさにあのの「現在」を映し出す一冊となっている。綴られる言葉には「みんなちがってみんなつらい」といったフレーズをはじめ、あの流の哲学が凝縮されている。

中面の写真は、長年あのと数々の作品を生み出してきたフォトグラファーの松岡一哲が撮影。ふたりの関係性だからこその、飾らず、自然体のあのの素顔をとらえた、美しくも儚い珠玉のカットが収められている。

また、発売日の12月24日には、都内某所で刊行記念トークイベントを開催。さらに、2026年1月には東京・大阪でお渡し会も開催される。

なお、Amazon、楽天ブックスの購入特典として、数量限定で特製ポラロイド風カード（1枚）がついてくることも決定した。

■あのコメント

これをなぞって生きなきゃいけないわけじゃない。人生の参考書でも教科書でもない。

「誰かのことを肯定する」「誰かの人生を変えよう」なんてことを書きたいわけではなくて、人から見たらどうでもいいことかもしれないけど、「それはどうでもよくない」って言うために書きたい。

当たり前のことを「当たり前じゃない」と言うために書きたい。

（『哲学なんていらない哲学は』より抜粋）

PHOTO BY ITTETSU MATSUOKA ※メイン写真

■書籍情報

2025.12.24 ON SALE

『哲学なんていらない哲学』

【内容】

・何もわからない僕がわかること

・みんなちがってみんなつらい

・自分を貫く孤独は深淵の如く

・復讐だけで飯を食う

他

■リリース情報

2025.09.04 ON SALE

SINGLE「呪いをかけて、まぼろしをといて。」

