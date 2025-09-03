モテモテの理由はこれ。男心がわかってる女性がする「無意識行動」

男心を掴むのが上手な女性は間違いなくモテるでしょう。

そこで今回は、そんな男心がわかってる女性がする「無意識行動」を紹介します。

好き嫌い関係なく、すべての男性に同じように接する


男心がわかってる女性は、好き嫌い関係なく、すべての男性に同じように接するところがあります。

と言うのも、男性が「気になる女性が他の男性にどのように対応しているのか？」をよく観察していることを知っているから。

ここで誰に対しても同じように接している姿を見せることで、「本当に心優しい女性なんだ」「性格も人柄もいい」「裏表がない」などと男性からの評価を勝ち取っているのです。

気になる男性に遠慮なくお願いや相談などをする


男心がわかってる女性は気になる男性に対するアプローチも一枚上手なところがあります。

気になる男性との関係性がある程度親密になってくると、その男性に遠慮なくお願いや相談をし始めるでしょう。

これはまさに、「女性から頼ってもらえたり甘えられたりすると嬉しい」という男心をよく理解している証拠。

こうした対応をしていると、男性の方から自発的に「女性に関わろう」という流れになっていくものです。

モテモテになりたい、気になる男性から追いかけられる存在になりたいと願っているなら、ぜひ今回紹介した行動を真似してみてくださいね。

