意外とマイナス評価に。男性からモテない原因となる「言動」

気になる男性に好印象を残そうとしていたことが、裏目に出ることもあるんです。

そこで今回は、意外と男性からモテない原因となる「言動」を紹介します。

遠慮してしまって、自分の意見を言えない


気になる男性に遠慮しすぎて、男性の好意を素直に受け取れない、自分の意見を素直に言えないなどが続いていませんか？

例えば男性の好意を断ってしまったり、遠慮して自分の希望を言えなかったりすることが続くと、男性は「彼女は俺に心を許してくれない」と感じてしまい、なかなか親密な関係を作るのが難しくなっていくもの。

女性としては男性に気遣いできるところをアピールしたいのでしょうが、時には男性からの助けを受けたり、男性に自分の希望を素直に伝えたりすることも、関係を育むんでいくために必要なことなのです。

思ったことを素直に口にしすぎる


逆に気になる男性に対して遠慮することなく、思ったことを素直に口にしすぎるのもあまり男性に良い印象を与えません。

遠慮しすぎるのも良くないですが、遠慮しないもの良くないもので、特にその発言内容が男性に対してリスペクトや思いやりに欠けるものだと、「空気の読めない子」「非常識な子」としか思ってもらえないでしょう。

自分の考えや意見を伝えたいときは、場の雰囲気や常識などをわきまえた内容になっているか、きちんと考えてから発言するようにしましょう。

今回紹介した内容がうまくできないと、男性は「相性悪いな」「彼女にするのは無理だな」などと感じてしまうものなので、ぜひ良い塩梅を見つけていきましょうね。

