初対面の５分で恋が動く！男性の心を一瞬で掴む女性の「秘訣」とは
誰に言われるまでもなく、恋愛において「どんな第一印象を与えるか？」は重要なポイント。実際、心理学的にも“初対面の５分”が大事と言われています。そこで今回は、初対面の場で男性の心を一瞬で掴む女性が実践している「秘訣」をチェックしてみましょう。
笑顔＋ポジティブオーラで場を和ませる
初対面の空気を一瞬で明るくするのは、やっぱり笑顔。無理に作り笑いをする必要はなく、「会えてうれしい」という気持ちを込めた自然な笑顔がベストです。さらに、男性の話に「面白いね」「すごい！」と前向きなリアクションを添えると、男性は「一緒にいて楽しい」と感じやすくなります。
共感力の高さで“安心感”を与える
「聞き上手な人はモテる」とよく言いますが、ただ頷くだけでは不十分。大事なのは男性の感情に寄り添うこと。例えば、「大変だったね」「それ、わかる！」と一言添えるだけで、男性は“理解してくれる女性”と認識します。男性は自分を受け入れてくれる存在に心を開きやすいので、共感力は初対面での最強スキルです。
余白を残して「もっと知りたい」と思わせる
最初から自分を全部さらけ出すよりも、あえて余白を残すことを意識しましょう。例えば趣味や価値観の話を少しだけ共有して「また今度詳しく話すね」と切り上げれば、男性は自然と「また会いたい」と思うように。どんな形であれ“余白”を残しておくことは、次に会うきっかけとなります。
初対面の印象は、恋が始まるかどうかを左右する超重要ポイント。次の出会いのチャンスで、ぜひ今回挙げた秘訣を実践してみてくださいね。
