俳優の前田公輝さん（34）と水沢林太郎さん（22）が、10月スタートの中京テレビ・ 日本テレビ系水曜プラチナイト新ドラマ『おいしい離婚届けます』（毎週水曜24時24分放送）で、ダブル主演することが発表されました。

ドラマは、公私ともにパートナーである弁護士の音喜多初（前田さん）と探偵の伊勢谷海（水沢さん）の法的に結ばれない2人が、様々な離婚弁護を請け負うヒューマンリーガルドラマ。さらに、物語の鍵となる人物で、突如2人の前に現れる謎の少女を子役の増田梨沙さん（11）が演じています。



キャストへのインタビューで、“おいしい離婚”を届ける物語にちなみ、最近あった“おいしいこと”を聞くと、水沢さんは「きのう初めてレンジでチンするご飯を食べまして」と明かすと、前田さんは「初めてってどういうこと？ 人生で？」と驚きの声を上げました。

水沢さんは「あれびっくりするくらいおいしいですね。もうびっくりしちゃって、きのう白米だけで2つぐらい食べちゃっておいしくて。“ええ、おいしい”と思って」と、そのおいしさを熱弁し、周りからは笑いが起きました。

（9月3日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）