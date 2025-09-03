パ５位の西武は３日の４位・楽天戦（楽天モバイル）に１１―６と勝利し２連勝。そのゲーム差を「１・５」に縮めた。

西武は初回に楽天先発・早川を攻め渡部聖弥外野手（２３）の適時打と山村崇嘉内野手（２２）の２号３ランで４点を先制した。「打ったのはカットボール。積極的に打ちにいった結果が先取点に繋がりました」（渡部聖）、「打ったのは真っすぐです。いい形で反応することができました。ホームランを打ててよかったです」（山村）。

その裏、先発の与座海人投手（２９）が辰己に７号２ランを被弾し２点差に迫られるも、この日は打線が効果的に追加点を奪い与座を援護した。

３回には外崎、山村の適時打で２点を奪い早川をＫＯした。６回には相手の敵失、平沼の適時打、外崎の犠飛で３点を奪い試合の主導権を奪った。９回にはネビンの１５号２ランでダメを押した。

７回に３番手・山田陽翔投手（２１）が２安打、１四球で無死満塁のピンチを招き鈴木大に２号満塁弾を被弾。９―６と３点差に迫られるも、その後をしのぎ黒木、甲斐野、平良の継投で逃げ切った。

５回５安打２失点で６勝目（３敗）を挙げた与座は「初回の入り方は大反省です。１アウトを取るのに必死になり過ぎて、対打者ではなく自分自身と戦ってしまいました。２回以降はうまく切り替えることができて、打者が嫌がるような投球を意識して投げることができたと思います。うまく切り替えができたのも野手の皆さんの援護があったからこそなので感謝しています」とコメント。

続けて「昨日の今井の頑張りがあったから５回までどうにか粘って投げることができましたし、中継ぎ陣に後ろを任せることができるのも、やっぱり今井のおかげもあるので今井にも感謝しています」と前日、２安打完封勝利でブルペンを温存したエースへの感謝も忘れなかった。