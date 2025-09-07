【蟹座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月8日〜9月14日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『我を出していくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
良い意味で自己中な行動が増えていきます。目的のためには自分の意見を押し切る所があるでしょう。過去よりも強くなった自分を誇れます。仕事や公の場では好きなものへのアピールが抑えられないです。自分では控えているつもりでも、周りの人達が見逃さないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
「これぞ自分らしさ」と言える行動が増えていきます。あまり派手ではないけれど、他の人にはできない深さが伝わる行動などを取っていくでしょう。シングルの方は、人生を戦って進む人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらに応対のスピード感を求めています。
｜時期｜
9月9日 ファミリー感 ／ 9月11日 言いたいことを言えない
｜ラッキーアイテム｜
街中
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞