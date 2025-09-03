9月3日、下北沢Flowers Loftで行われたシベリアンハスキー自主企画ライブ「夏が過ぎる頃に」のアンコールにて、シベリアンハスキー初の東名阪ツアー「アイラブユー！」を11〜12月に開催することが発表された。

この日、シベリアンハスキーにとって3度目となる自主企画ライブは、おとなりにぎんが計画、ENEMY FLECKを迎えた3マン・ライブとして開催された。両バンドの熱演のあとステージに登場したシベリアンハスキーは、8月にタワーレコードでも販売がスタートした1st mini ALBUM「生活にたゆたう」からの人気曲に加え、思い思いのジャンプがフロアを揺さぶる最新曲「ダーリン」など、初の音源リリースから2年弱で積み上げてきた楽曲群を披露し、アンコールの拍手に迎えられて再登壇したメンバーから、初の東名阪ツアー開催が発表された。アンコールでは「落書きのような」が披露され、ライブは盛況に終演した。

「アイラブユー！」と題して行われる東名阪ツアーは、11月25日（火）名古屋CLUB UPSET、11月26日（水）大阪・アメリカ村BEYOND、そしてファイナル12月8日（月）東京・渋谷Spotify O-Crestの3箇所で開催となる。2024年5月の結成1周年以降、名古屋・大阪遠征は散発的に経験してきたが、東名阪ツアーの開催はキャリア初となるもので、メンバーも気合い十分だ。

「あなたの近くで歌いたい。私たちの覚悟を、あなたに伝えに行きたいです。」──美月（Vo, G）

東名阪ツアーの前哨戦として、9月15日には初の福岡公演を行い、10月には大阪＜FM802 MINAMI WHEEL＞、広島＜SUPER ROCK CITY HIROSHIMA 2025DX＞へ出演し、15日（水）京都、16日（金）名古屋への遠征もアナウンスされている。

＜シベリアンハスキー 東名阪TOUR「アイラブユー！」＞

●11月25日（火）名古屋CLUB UPSET

open 18：00 start 18：30

前売\3,000 当日\3,500 ※ドリンク代別途 ●11月26日（水）大阪・アメリカ村BEYOND

open 18：00 start 18：30

一般￥2,800 学生￥1,800（小学生〜大学生、各種専門学生）※ドリンク代別途

チケットぴあ先行：9/3（水）22：00〜9/24（水）23：59 ※特典：LIVEフォト・プリント

一般販売：9/26（水）12：00〜11/25（火）23：59 ●12月8日（月）東京・渋谷Spotify O-Crest

open 18：30 start 19：00

前売\3,000 当日\3,500 ※ドリンク代別途

※各公演対バン有り（後日発表）

Information（シベリアンハスキー公式HP）

https://siberianhusky.fanpla.jp/

＜シベリアンハスキー・ライブ＞

9月15日（月祝）福岡OP’s

9月23日（火祝）「TOKYO CALLING 2025」（下北沢エリア）

10月2日（木）下北沢近松

10月11日（土）「FM802 MINAMI WHEEL 2025」（大阪）

10月11-12日（土日）「SUPER ROCK CITY HIROSHIMA 2025DX」（広島）

10月15日（水）京都MOJO

10月16日（金）名古屋CLUB UPSET

10月26日（日）「心臓爆発CIRCUIT 2025」（渋谷エリア）

「ダーリン」

8月20日（水）よりサブスク＆ダウンロード配信中

https://lnk.to/SiberianHusky_Darling

1st mini Album「生活にたゆたう」

8月20日（水）よりタワーレコード渋谷店・新宿店・タワーオンラインにて販売中

SBHS-001 / \2,200（税込）※CD-R商品

1.アパートの一室で

2.星空を抱きしめて

3.いたいよ

4.しろくろ

5.愛する君となら

6.ユー！

封入特典：アー写フォト・プリント ※直筆タイトル入りディスク

https://tower.jp/item/6929795

◆シベリアンハスキー・オフィシャルサイト