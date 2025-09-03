低身長さん「ボトムス迷子問題」→【studio CLIP】の「ゆるっとパンツ」で解決！

トップスはきまったけどパンツの丈が長すぎて、なんだか野暮ったく見える……。低身長さんなら、誰もが一度は経験したことがある「ボトムス迷子問題」。そんなお悩みを一気に解決してくれそうなアイテムが【studio CLIP（スタディオクリップ）】から登場してるって知ってた？ 今回は、低身長さんでもバランス良く着こなしやすい「ゆるっとパンツ」をピックアップ。ボトムス選びに毎回頭が痛くなる、そんな日々ともこれでオサラバできるかも！

きちんと見えとリラックス感を兼備したテーパードパンツ

【studio CLIP】「らくらくテーパードパンツ」\2,494（税込・セール価格）

身長148cmのスタッフ、AMIさんも「低身長さんでも穿ける」とプッシュするパンツ。裾にかけてほどよく細くなるテーパードシルエットは、脚のラインをすっきりと演出できそう。しかも「夏に嬉しい撥水・接触冷感・速乾・UVの機能付き」（公式オンラインより）と、機能性も抜群。ウエストフロントはフラット、サイドからバックがゴム仕様で、楽さときちんと感を兼備した優れもの。合わせるトップスによって、カジュアルからクリーンまで幅広く着回しできそう！

ストンと落ちるストレートシルエットでスッキリ見え

【studio CLIP】「ストレートパンツ」\6,290（税込）

丈選びが特に難しいストレートパンツ。身長150cmスタッフのむさんが「柔らかな風合いとスッキリ見えのシルエット」と、きれいに穿きこなしているのは、リネン100%のストレートパンツ。上品な光沢感が特徴のフレンチリネンを使用しており、優しい着心地とクリーン見えを叶えてくれそう。ウエストは調節可能なゴム仕様で、楽に穿けそうなのも嬉しいポイント。透け感のあるブラウスやキャップと合わせれば、トレンド感満点の大人カジュアルが完成します。

スカート見えするパンツで女性らしさアップ

【studio CLIP】「シアーフレアスカーチョ」\3,654（税込・セール価格）

身長149cmのスタッフのy...さんがチョイスしたのは、女性らしさと動きやすさを兼備したスカーチョ。旬のシアー感のある素材と、スカート見えするワイドシルエットが魅力。脚のラインを拾わないので、体型カバーしつつオシャレを楽しみたいという人にもおすすめ。涼しげなシアーシャツとラフィアハットを合わせれば、清涼感たっぷりのナチュラルコーデに着地できます。

ベストなバランスで穿ける！ 流行中のコクーンパンツ

【studio CLIP】「コットンリネンコクーンパンツ」\5,592（税込・セール価格）

今季のイットアイテムとも言えるコクーンパンツは、ぜひともワードローブにスタンバイしておきたいところ。特徴的なシルエットだけに、ベストバランスで穿ける丈感を探している低身長さんも少なくないはず。y...さんが「パンツもゆるっと楽なはき心地でヘビロテ間違いなし」とレコメンドするのは、軽やかなコットンリネン素材のコクーンパンツ。丸みのあるフォルムが魅力で、コーデに1点投入でグッと今っぽムードを更新してくれます。

writer：小沢 鳴子