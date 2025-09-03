◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック プロアマ戦（３日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

日米ツアー通算１３勝を誇る丸山茂樹の長男・丸山奨王（ショーン、フリー）は会場で最終調整し、今季初のレギュラーツアー出場となる今大会へ意気込みを語った。

先週、背中を痛めたという丸山は「スイングした時に痛みはあるけど、大丈夫です。試合でアドレナリンが出て痛みは忘れる感じになると思う」。今季は下部ツアー２試合に出場し、今大会は主催者推薦でレギュラーツアー初参戦。「体の状態はあまり良くないけど、ゴルフは少しずつ良くなってる。今週のタフなセッティングでどうなるかは楽しみです」と見据えた。

大会前に富士桜ＣＣをプライベートでラウンドした父から「思い切ってやってこい」と激励された。初挑戦のコースで２日、３日と連続で練習ラウンドを行い「ラフも長いし、フェアウェーも広くない。タフなコース」と警戒した。

７４２４ヤードと距離も長く、ラフも深い難コース。丸山は「すごい伸ばし合いになることはない。１日２アンダーくらい取れればいいところにいけると思う。予選をしっかり通って、決勝ラウンドに行きたい」と意気込んだ。