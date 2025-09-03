不倫夫への憎しみが夫そっくりな息子にまで……。子どもを残して家を出た40歳女性の苦悩
離婚時に父親が親権をとれる確率は10パーセント前後だという。「子どもは母親と一緒にいたほうがいい」とごく当たり前のように私たちは思い込まされている。だからこそ、子どもを手放す母親は責められるのだろう。
「非常に難産で心身ともに疲弊してしまって、とても正常な決断はできなかった。両親にも義両親にも夫の不倫について話しました。うちの両親は怒っていたけど、義両親は私の親が席を外したときに『妊娠中だからって、夫を蔑ろにしたんじゃないの？』とニヤニヤ。
あからさまに私が性的な相手にならなかったからだと言わんばかりでした。ただでさえ産後の疲れでボロボロなのに、そんなことを言われて気持ちがドンと落ちました」
夫が来たのは翌日だった。やけに明るく「大変だったねー。昨日はごめん、急な出張で」と大声で言い訳を並べた。
「もういいよ、何もかも知ってるからと言いました。ちょうどそのとき私の両親がいて、『ちょっと話がある』と連れていって説教してくれたんです。戻ってきた夫は『ごめん。もう二度と悲しませるようなことはしないから』と。
それでも私は信頼できなくて、退院した日に夫と二人きりで子どもを前にして『ちゃんと誓って。この子を二人で協力して育てていくって』と迫りました。夫は目に涙を浮かべて『誓います』と言ってくれた」
初めての子を育てるだけでも神経をすり減らすのに、さらに夫にも気を使い続けたのだ。
「私の育休中、夫は相変わらずマイペースでしたね。飲み会で遅くなると言って出掛けた日もあったし」
生後7カ月で保育園に入れることになったので、メイコさんはそれを機に仕事に復帰した。ここから夫と協力体制を組みたいところだったが、夫のマイペースぶりは変わらなかった。
それどころか帰宅が遅くなることも増えた。
「私の体力も気力も限界でした。息子が1歳の誕生日を迎えたその日の帰り際、私は会社で倒れて救急搬送されたんです。夫に連絡がつかず、義母に連絡がいってしまって。でもさすがに義母も病院に駆けつけてくれました」
過労なので数日間、入院したほうがいいと言われたが、そのまま退院。帰宅すると、連絡のとれた夫が保育園から息子を連れ帰っていた。義母もよほど不審に思ったのか、「どうなってるの、あんたたち。ちゃんと協力しているの？」と不安げだった。
「あのころはお義母さんが頼りになりましたね。ところが息子が2歳の誕生日を迎えたころのこと。ある日、部長が『今日は急ぎの仕事がなければ、もう帰れ。たまには子どもとゆっくりしたら』と言ってくれて。
周りもみんなニコニコうなずいてて。日ごろ頑張ってるんだから、今日はいいよと。うれしくて涙目になりながら早めに保育園に迎えに行き、息子とお散歩しながら帰宅しました。
でも……そこで見たのは、夫が女性と抱き合っている場面。思わず息子の目をふさぎました。家に女性を引っ張り込むなんて、どういうことなのか、体中の血が逆流して、息子を子ども部屋に押し込めると、夫を平手打ちしてしまいました。女性のことも突き飛ばして、そこらへんのものを全部二人に投げつけて」
ハッと気付くと誰もいなかった。息子がそばに来ていた。思わず抱き上げて号泣したという。
そんな衝撃的な場面を見てしまったら、残された選択肢は離婚しかないのかもしれない。
「それでも何カ月も悩みましたよ。ただ、ふと気付くと息子が私をじっと見てる。その顔が夫にそっくりなんです。だんだん追いつめられたような気持ちになって、仕事にも行けず、子どもの世話もできなくなっていきました」
「息子と二人では生きていけると思えなかった。夫への憎しみが増すにつれ、息子のことも憎く思えてきて。母親失格だと思う。一般的には夫が憎くても子どもは別でしょう？ でも私は夫と息子の顔が重なって、つらくてたまらなかった。
夫を平手打ちしたときの感覚が手に残っていて、息子のことも張り飛ばしたくなることがあった。私に育てられる息子もかわいそうですから、置いていくしかなかった」
それから5年の歳月がたった。息子は今年、小学生になっているはずだが、元夫からはもちろん連絡は来ない。メイコさんは息子のためにと少しずつ預金をしているが、いつか渡せる日が来るのかどうかは定かではない。
「息子を見捨てた母親だと思われても仕方がない。でも私はあのままだったら、きっと息子をまともには育てられなかった。こっそり自宅を見に行ったことがあるんです。義父母が同居しているようでした。
息子も元気そうに飛び跳ねていたから、ほんのちょっとホッとしました。元気に育ってくれることだけを祈りながら、私は一人で生きていくつもりです」
夫への憎しみが息子に及ぶことを自ら避けたのは、彼女の英断だったのかもしれない。
▼亀山 早苗プロフィール
明治大学文学部卒業。男女の人間模様を中心に20年以上にわたって取材を重ね、女性の生き方についての問題提起を続けている。恋愛や結婚・離婚、性の問題、貧困、ひきこもりなど幅広く執筆。趣味はくまモンの追っかけ、落語、歌舞伎など古典芸能鑑賞。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
