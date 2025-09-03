「よっ！スーパーモデル！」梨花、52歳のモデルショットで圧巻の美脚披露「最高です」「久しぶりに好き！」
モデルの梨花さんは9月3日、自身のInstagramを更新。美しいモデルショットを披露しました。
【写真】梨花の圧巻のモデルショット
コメントでは、「美しい」「可愛い」「最高です」「選べなくて表紙２冊とも可愛いし、悩んだ末に…両方とも買いました」と称賛の声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
色気のあるモデル姿投稿に自身がモデルを務めるファッション誌『オトナミューズ』10月号（宝島社）の画像を1枚載せている梨花さん。丈の短い白いワンピースを着用した姿で、52歳とは思えぬスタイルと美脚が際立っています。カメラを見つめる視線も色っぽいです。
「ときめく表紙は久しぶり」同日の別投稿では美しいデコルテを出したモデルショットを披露していた梨花さん。こちらは増刊号の表紙です。ファンからは「よっ！スーパーモデル！」「可愛いすぎ」「ときめく表紙は久しぶり」「久しぶりに好き！」と、絶賛の声が上がっています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
