娘を思う母「離婚したら？」不謹慎な夫との結婚生活を案ずる｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第26話をごらんください。

ICUを卒業したツマ子ですが、入院直後からの記憶がないため、不思議な感覚に戸惑いを隠せない様子。意識障害の間に起こった、夫と舅の不謹慎なやりとりを目にした実母の心配に、何も答えることができませんでした。そんなツマ子に実母がかけた言葉とは…。

©kamiya.tsukami

夫の口から出た言葉の数々から、夫婦関係がうまくいっていないことを悟ったツマ子の実母。母の鋭い指摘に、ツマ子は即座に答えることができませんでした。



病気の妻を心配すらしなかったモラハラ夫との生活に、不安を抱えたままのツマ子。娘を想う実母は、思わず離婚することをすすめました。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）