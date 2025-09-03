【オクトパストラベラー0】 12月4日 発売予定 希望小売価格： 通常版（パッケージ版／ダウンロード版）7,678円（税込） デジタルデラックスエディション 9,878円（税込） コレクターズエディション 25,980円（税込） CEROレーティング：C（15歳以上対象）

スクウェア・エニックスは、12月4日に発売を予定しているプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam/Microsoft Store on Windows用シングルプレイRPG「オクトパストラベラー0 / OCTOPATH TRAVELER 0」の最新情報を公開した。

本作では、初代オクトパストラベラーの舞台であるオルステラ大陸で、神の指輪を巡る復讐と復興の物語が描かれる。今回は故郷を滅ぼした者たちへの“復讐”の物語や、共に冒険をする仲間たち、さらには「主人公の職業」・「タウンビルド」・「セレクトアビリティ」の詳細が公開されている。

復讐の物語

故郷を滅ぼされたあなたは、オルステラ大陸を支配する三人の覇者たちへの復讐を誓い、旅に出ることになる。

支配に抗う人々や新たな仲間たちとの出会いの果てに、あなたが目にするものとは――

富を極めし者：強欲の魔女「ヘルミニア」

CV：田中 敦子

巨万の富を独占し、邪悪な粉でヴァローレの町を染める“魔女”。彼女がある指輪の情報を得たことが故郷の惨劇の引き金となった――

権力を極めし者：英雄「タイタス」

CV：小山 力也

元罪人を統率し、エンバーグロウの町を力で支配する“英雄”。主人公の町を訪れ、故郷を赤い炎で滅ぼした当人。

名声を極めし者：劇作家「アーギュスト」

CV：浪川 大輔

芸術の都シアトポリスに名を轟かす“大陸一の劇作家”。故郷の惨劇の最中に町を訪れ、逃げ惑う人々を作品の糧としていた――

共に冒険をする仲間たちを紹介

トラベラー

ケルザス

CV：後藤 ヒロキ

職業：盗賊

ヴァローレで用心棒をやっている盗賊。そのナイフ捌きは神業と目される。信仰心に厚く、毎日のお祈りを欠かさない。

必殺技「ギフテッドタイム」：使用者が必ず敵に狙われる効果と物理攻撃を必ず回避する効果を付与する

メイシィ

CV：岡咲 美保

職業：薬師

エンバーグロウへと訪れた旅の薬師。普段は穏やかだが、治療の話になると恐ろしいほど真剣。病気を甘く見ている人には理解してもらえるまでこんこんと説明する。

必殺技「プリズムシャワー」：味方全体にランダムに良い効果を1つ与える

アレクシア

CV：M・A・O

職業：学者

シアトポリスで古代魔法文明を研究する学者。最近研究に行き詰まっているが、主人公についていけば、何かを得られそうな予感がしている。

必殺技「古代魔法」：敵全体に無属性の特大ダメージを与える

ヴィアトル

CV：小林 裕介

職業：剣士

穏やかな物腰の剣士。剣術の指南役の家に生まれ育った。代々実家に伝わっていた伝承を追い、とある剣を探している。

必殺技「流水の構え」：自身に、回避/受け流し時に装備している武器で2回ダメージを与える効果を付与する

ルド

CV：堀江 瞬

職業：商人

サンシェイドで名を馳せるやり手の商人。少年のような外見に侮られがちだが、その商才は本物。冷静な判断力と確かな“目”を持ち、小さな商機も見逃さない。

必殺技「豪盾踏み」：敵単体に槍でダメージを与え、敵がブレイク中ならブレイク復帰時のシールドを－1する効果を付与する

システム紹介

タウンビルド

-故郷の町を仲間たちと共に復興させよう-

町を復興させていけば、様々な施設を作ることができる。料理が作れる「拠点」、様々な素材を収穫できる「畑」や「牧場」に加え、「商店」を建てれば、旅先で仕入れた情報で商品のラインナップが増えたり、特別な交易品を入手することが可能だ。

また、住民はそれぞれに町に役立つ住民アビリティを持っているため、適材適所に配置しよう。

本作から新登場「セレクトアビリティ」

時々手に入る極意という名のアイテム。それは「セレクトアビリティシステム」で使用できる付け替え可能なアビリティだ。町に「訓練所」を建てれば仲間を育てて技を極意化することができ、他の仲間に装備してもらうことも可能となる。自分だけのキャラクターをカスタマイズしよう。

戦況をひっくり返す「必殺技」

本作で登場する強力な「必殺技」。主人公は物語の進行で、他のキャラクターは「訓練所」を建てることで習得することができる。必殺技ゲージには段階があり、Maxまで溜めると最大効果Lv.3での発動が可能。ブレイク＆ブーストに加わる新たな駆け引き要素となっている。

主人公は更なるカスタマイズも

主人公の職業

物語を進めると、主人公は8つのジョブの中から好きなものを選べる。

【8つのジョブ】

「剣士」「商人」「盗賊」「薬師」「狩人」「神官」「学者」「踊子」

それぞれ得意武器や使える技が異なるので、自分のプレイスタイルにあうものから選んだり、仲間のジョブとのバランスを考えて選んだりすることができる。

プロダクト

発売日：12月4日（木）

希望小売価格：

【通常版】（パッケージ版／ダウンロード版）7,678円（税込）

【デジタルデラックスエディション】9,878円（税込）

【コレクターズエディション】25,980円（税込）

開発：スクウェア・エニックス / ドキドキグルーヴワークス

プロデューサー：鈴木 裕人

ディレクター：木寺 康博

シナリオ：普津澤 画乃新

音楽：西木 康智

パッケージイラスト：生島 直樹

オクトパストラベラー0でもらえるセーブデータ連動キャンペーン開催

「オクトパストラベラー0」をプレイするゲーム機本体に、以下のいずれかのセーブデータが保存されている場合（機種によっては、アカウントに購入履歴がある場合）、特典を受け取ることができる。

・「オクトパストラベラー」

・「オクトパストラベラーII」

・「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター」

・ HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

・ HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」

なお、対象タイトルに体験版がある場合は、体験版のプレイデータでも受領可能。詳細は公式サイトで確認できる。

パッケージ版初回封入特典／ダウンロード版予約特典

パッケージ版初回封入特典／ダウンロード版予約特典として、旅路を支える心強いアイテムを詰め込んだ「旅立ち応援パック」が付属する。

【旅立ち応援パック】

▼セレクトアビリティ

・氷結魔法の極意

▼便利な消耗品

・HP回復のブドウ（大） ×5

・SP回復のプラム（大） ×5

・全回復のジャム ×2

e-STORE購入特典

e-STOREで購入すると、ゲーム内のキャラクタークリエイト時に開く「灯火の手記」をモチーフとした、オリジナルメモ帳が付属する。

コレクターズエディションの内容を紹介

希望小売価格：25,980円（税込）

「オクトパストラベラー0 コレクターズエディション」がスクウェア・エニックスe-STOREにて数量限定で販売される。

本作の重要アイテムを精緻に再現した聖火神の指輪、オリジナルデザインのトランプ・8面ダイス・ゲームマットに加えて、特別編集のアートブック、通常販売に先駆けて届けられるアレンジCDの計6点を特製BOXに同梱。

また、ゲームソフトをデジタルデラックスエディションにアップグレードできるコードが付いてくる。

【コレクターズエディション同梱物】

●パッケージ版ソフト

●聖火神の指輪 ※サイズは21号

●富・権力・名声のオクトダイス

●トラベラーズトランプ

●ゲームマット オルステラ大陸地図

●アレンジCD ※後日販売予定

「OCTOPATH TRAVELER Arrangements Break & Boost Vol.3」

●アートブックレット

●デジタルデラックスアップグレード コード

●旅立ち応援パック

デジタルデラックスエディション

希望小売価格：9,878円（税込）

デジタルデラックスエディションには、ゲームソフトのほか、冒険に役立つゲーム内アイテムと限定のタウン装飾品を詰め合わせた「旅立ち祝福パック」と、「デジタルアートブック」が同梱される。

※通常版を購入された後にアップグレードするよりもお得です。

※通常版を購入された後でもデジタルデラックスエディションにアップグレードが可能な「デジタルデラックスアップグレード」もご用意しておりますが、最初からデジタルデラックスエディションをご購入いただいた場合と差額が発生します。

※PS4版では、デジタルアートブックをご覧いただくことができませんので、あらかじめご了承ください。

【同梱物】

●ダウンロード版ソフト

●デジタルアートブック

●旅立ち祝福パック

【旅立ち祝福パック内容】

●セレクトアビリティ

・トリプルアタックの極意

・消費SPダウンの極意

・獲得JPアップの極意

●成長消費アイテム：8種の大きなナッツセット

・物攻増強のナッツ（大）

・属攻増強のナッツ（大）

・物防増強のナッツ（大）

・属防増強のナッツ（大）

・速度増強のナッツ（大）

・会心増強のナッツ（大）

・命中増強のナッツ（大）

・回避増強のナッツ（大）

●タウン装飾品（下画像）：祝祭セットの設計図

・祝祭のチキンテーブル

・祝祭のアーチ

・祝祭の大きなアーチ

・祝祭の旗

・豪華な花瓶

