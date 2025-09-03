◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）

巨人は初回に打線がつながり、ヤクルトに連勝した。首位打者争いを繰り広げる泉口友汰内野手（２６）の先制２点三塁打から一挙４得点。５回には４試合ぶりに４番に座った岡本和真内野手（２９）がこの試合２本目の適時打を放ち、突き放した。先発の森田駿哉投手（２８）は６回２失点で３勝目を挙げた。２番手で登板の田中瑛斗投手（２６）が３０ホールドをマーク。最終回を締めたマルティネス投手（２８）が３７セーブ目。借金を１とし、３位・ＤｅＮＡとの差を２・５に広げた。

【巨人・田中瑛斗投手のヒーローインタビュー】

―今日で３０ホールドの節目の記録

「ありがとうございます」

―初めてのお立ち台の景色は

「最高です！」

―日本ハム時代はホールドを記録したことがなかったのが、今は３０ホールド

「ありがたいなと思って投げてます」

―それは誰に対して？

「いやもう、ジャイアンツというチームに。いい場面で使ってもらってるので、その時点で僕はもうありがたいなと思って投げてます」

―シュートへのこだわりは

「こだわりですか。シュートで右バッターを詰まらせるというのは、何にも代えがたい気持ちよさがあるので、ぜひそこをこれからも見てほしいなと思います」

―今後について

「これからも勝ちの試合をゼロで抑えて、チームの勝ちにつなげていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします」