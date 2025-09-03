妻が狙われた「抱っこ紐のバックル外し」事実を知った夫の胸中【ママリ】

著者・ホニャララゆい(@honyararayui)さんの友人であるA子さんは、ショッピングモールで抱っこひもを外されかける被害に遭いました。事件の経緯をたどりながら、誰もがいつどこで事件に巻き込まれるかわからないことや、自衛方法を知っておく重要性について気づかされる作品です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『抱っこ紐を外されかけた話』第28話をごらんください。

背中の糸くずをとるふりをして、抱っこひものバックルを外そうとした不審な女性・Z本さん。彼女は大学時代同じゼミだった夫の同級生でした。被害を受け、これからどうしていくかを話し合っていたA子夫婦。夫はZ本さんと再会した時は、事件の直後とは知らなかったものの、事実を知ったいま、Z本さんのことは許せないと言って…

夫もZ本さんの行動には怒りをあらわにしています。大切な妻と子どもに危害を加えられていたらと思うと、怒りに震えますよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）