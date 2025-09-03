ロックバンド「04 Limited Sazabys」が3日、公式サイトを更新。4日に開催を予定していた宇都宮公演の延期を発表した。ベース・ボーカルのGENが声帯の炎症と診断され、安静が必要とされるため。

バンドの公式サイトを通じ「本日、GEN(Vo/Ba)の喉の不調により病院にて診察を受けた結果、声帯の炎症のため安静が必要と判断されました」と報告。その上で「これを受けまして、急遽明日の下記公演を延期させて頂く事といたしました」と、4日の宇都宮公演の開催延期を発表した。

振替公演の日程や払い戻しに関する詳細は、後日改めて案内するとし、「公演を楽しみにお待ちいただいたお客様には多大なるご心配とご迷惑をおかけ致しますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「04 Limited Sazabys」は名古屋市内のライブハウスで出会ったGEN、HIROKAZ、RYU-TA、UDOで2008年に結成。2010年にUDOが脱退、11年にKOUHEIが加入して現体制となった。15年にメジャーデビュー。17年に初の日本武道館公演を行うなど、幅広い世代から支持を集めている。略称はフォーリミ。