縫わない新発想♡NUONEが再始動！進化したインナー&ニットをMakuake先行販売

「縫わないニット」として話題を呼んだNUONE（ヌワン）が、ついに再始動。島精機製作所と老舗ニットメーカーの協業により、ホールガーメント®の進化版アイテムが誕生しました。素肌に心地よく寄り添い、美しいシルエットを描く新しいインナー&ニット。今回、Makuakeにて2025年8月20日（水）から先行販売がスタートしています。ニット好き必見の最新プロジェクトをチェックしてみませんか？

NUONEが叶える立体インナーの魅力

NUONEの最大の特徴は、縫い目がないホールガーメント®製法。ごわつきや肌への刺激を軽減し、長時間着ても快適です。

さらに、体のラインに沿った立体編成により、動きやすさと美しいシルエットを両立。

ウエスト部分は厚みのある編地で冷えやすいお腹を温めつつ、すっきりと見せる効果も。まさに“インナー以上、アウター未満”の新発想ニットです。

BAMBI WATERの新作カップ付きトップスで1枚でも360°きれい見え

進化したデザインとこだわり素材

今回のNUONEはカシミヤとシルクを50％ずつ配合した贅沢な素材を採用。軽くて暖かく、通気性も抜群で一年を通して快適に着られます。

さらに新しい立体袖デザインで肩回りの動きやすさが向上。衿部分も厚みを持たせ、一枚で着ても決まる仕様に進化しました。

普段使いはもちろん、ルームウェアや特別な日のコーデにも活躍してくれます♪

Makuake先行販売と商品詳細

先行販売アイテムは「NUONEカシミヤシルクプルオーバー」。価格は24,800円（税込）、超超早割なら19,840円（税込）で購入可能です（数量限定）。

カラーはグレー・ブラック・アイボリー・ピンク（Makuake限定）、サイズは1・2・3の3展開。販売期間は2025年8月20日（水）9時～10月13日（月・祝）22時まで、配送は10月末予定となっています。

あなたの毎日に、NUONEの心地よさを

縫い目のない立体編みとカシミヤシルクの上質素材で、着るたびに快適さと美しさを実感できるNUONE。

インナーとしてもアウターとしても活躍する万能な一枚は、きっと毎日のスタイリングを豊かにしてくれるはず♡ この夏、Makuakeで特別に先行販売されるNUONEの新作を、ぜひいち早く体験してみてください。