ボカロP・獅子志司が、少年サンデーで連載中の人気バスケ漫画『イチカバチカ』（本間仁助）と初のタイアップに挑みました！ 新曲「十八番」のMVが、9月3日19時に公式YouTubeで公開。さらに、9月10日からは各種配信サービスでリリースされます。

今回のコラボは、獅子志司が「イチカバチカ」に惚れ込み、自ら“逆オファー”したことから実現。配信ジャケットには作者・本間仁助氏による描き下ろしイラストを使用し、ファン必見の仕上がりです。映像はあんりふれが手掛け、漫画の熱と音楽のエモーションを重ねた圧巻の映像表現に……。

獅子志司の新たな代表曲となる予感大の「十八番」。音楽と漫画がクロスする、この特別な瞬間をぜひ体感してください！

■「サンデーうぇぶり」特設ページ

バナーをタップで特設ページへ。

■獅子志司 / 十八番 MV

2025年9月3日(水) 19:00公開（視聴ページはコチラ）

Director・Art Director：あんりふれ

Movie Composition：ゆぐ

Director・Creative Director：SAKURAI

■獅子志司「十八番」 楽曲情報

2025年9月10日(水) 0:00リリース

Streaming & Download（https://ffm.to/ohako）

作詞・作曲・編曲：獅子志司

MIX：NNZN

■週刊少年少年サンデー連載「イチカバチカ」

《あらすじ》

日本最強の「王華バスケ部」でマネージャーをしていた豆田八。 ある日、天才プレーヤーの阿黒一に才能を見出されてコンビを組むことに。 王華の監督である八の父親をバスケで倒す為、2人は狼煙を上げる！

著者：本間仁助（https://x.com/jinjinsjine6050）

漫画『イチカバチカ』の試し読み→https://www.sunday-webry.com/episode/2550912964524174113

■獅子志司 アーティストプロフィール

《Profile》

2018年から、” 獅子志司” 名義でニコニコ動画を中心にボカロPとして活動を開始。

2020年8月2日に公開した「永遠甚だしい」は、再生回数 1,100 万回を突破。

単独公演から、他アーティストへの楽曲提供など、 シンガーソングライターとして幅広く活動している。

YouTube：https://www.youtube.com/@Shishishishi_C4

X（獅子志司）：https://twitter.com/shishi_shishi_4

X（オフィシャル）：https://twitter.com/c4__staff

TikTok：https://www.tiktok.com/@.shishishishi_official

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR： https://thinkr.jp/）