ボカロP 獅子志司、漫画『イチカバチカ』とタイアップした新曲『十八番』MV公開「誰かとバスケをする楽しさが伝わってくれたら嬉しいです！」
ボカロP・獅子志司が、少年サンデーで連載中の人気バスケ漫画『イチカバチカ』（本間仁助）と初のタイアップに挑みました！ 新曲「十八番」のMVが、9月3日19時に公式YouTubeで公開。さらに、9月10日からは各種配信サービスでリリースされます。
今回のコラボは、獅子志司が「イチカバチカ」に惚れ込み、自ら“逆オファー”したことから実現。配信ジャケットには作者・本間仁助氏による描き下ろしイラストを使用し、ファン必見の仕上がりです。映像はあんりふれが手掛け、漫画の熱と音楽のエモーションを重ねた圧巻の映像表現に……。
獅子志司の新たな代表曲となる予感大の「十八番」。音楽と漫画がクロスする、この特別な瞬間をぜひ体感してください！
■「サンデーうぇぶり」特設ページ
■獅子志司 / 十八番 MV
2025年9月3日(水) 19:00公開（視聴ページはコチラ）
Director・Art Director：あんりふれ
Movie Composition：ゆぐ
Director・Creative Director：SAKURAI
■獅子志司「十八番」 楽曲情報
2025年9月10日(水) 0:00リリース
Streaming & Download（https://ffm.to/ohako）
作詞・作曲・編曲：獅子志司
MIX：NNZN
■週刊少年少年サンデー連載「イチカバチカ」
《あらすじ》
日本最強の「王華バスケ部」でマネージャーをしていた豆田八。 ある日、天才プレーヤーの阿黒一に才能を見出されてコンビを組むことに。 王華の監督である八の父親をバスケで倒す為、2人は狼煙を上げる！
著者：本間仁助（https://x.com/jinjinsjine6050）
漫画『イチカバチカ』の試し読み→https://www.sunday-webry.com/episode/2550912964524174113
■獅子志司 アーティストプロフィール
《Profile》
2018年から、” 獅子志司” 名義でニコニコ動画を中心にボカロPとして活動を開始。
2020年8月2日に公開した「永遠甚だしい」は、再生回数 1,100 万回を突破。
単独公演から、他アーティストへの楽曲提供など、 シンガーソングライターとして幅広く活動している。
YouTube：https://www.youtube.com/@Shishishishi_C4
X（獅子志司）：https://twitter.com/shishi_shishi_4
X（オフィシャル）：https://twitter.com/c4__staff
TikTok：https://www.tiktok.com/@.shishishishi_official
■KAMITSUBAKI STUDIOについて
次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。
バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。
公式サイト：https://kamitsubaki.jp/
（運営 株式会社THINKR： https://thinkr.jp/）