小関裕太らチーム・ハンサム!、オムニバスドラマで“美しく尊いキス”「毎話どのような…」
小関裕太らチーム・ハンサム! に所属する俳優が出演する、ABCテレビ ドラマL『君としたキスはいつまでも』(毎週日曜24:10〜 ※テレビ朝日 10月18日スタート 毎週土曜26:30〜)が、10月19日(テレビ朝日は10月18日)よりスタートする。
『君としたキスはいつまでも』 (C)ABCテレビ
同作は、芸能事務所・アミューズ所属の俳優たちによるチーム・ハンサム! とABCテレビがタッグを組んで届けるオムニバス・ラブストーリー。
同作の舞台は、廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。オープンを前に、卒業生や小学校に縁のある人々を招待したプレオープンが行われるなか、登場人物たちはそれぞれに思い思いのタイミングで、家族や友人、恋人とともにホテルに集まる。ある客は恋人と初めてのお泊りに。ある客は亡き妻との思い出を辿るために、またある客は、疎遠になった幼馴染で集まるために……
湖畔のホテルを舞台に、かつて子どもだった大人たちが思い出の場所に集い、自分自身、そしてなにより大切な人と向き合う時間を過ごしていき、人と人とが向き合った先にある人生でもっとも尊いキスシーンを通して、人生の岐路と人間模様を丁寧に描いている。
今作のメインキャストは、今年20周年を迎え、12月27日・28日に「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」の開催が決定しているチーム・ハンサム! のメンバー。毎話メンバーが登場し、美しく尊いキスを紡ぐ。
あわせて、出演が決定している小関を起用したティザービジュアルも解禁。小関の役柄、また他キャスト・役柄は後日順次解禁される。
また、主題歌もチーム・ハンサム! 22名全員で歌唱する新曲「Here Today」に決定にした。
コメントは以下の通り。
○小関裕太
今年20周年を迎えるチーム・ハンサム! メンバーが出演する、ドラマの制作が決定しました。これから撮影を迎えますが、久しぶりにお芝居を交えるメンバーが沢山いるので、みんなとの時間を味わえたらと思います。毎話、どのような物語が紡がれていくのか楽しみにしていてください。
【編集部MEMO】
「HANDSOME LIVE」は、アミューズの若手俳優たちが歌、ダンス、ミュージカルなど年によってさまざまな形で“ファンに直接感謝を伝える”ためのイベント。歴代出演者には佐藤健、三浦春馬さん、賀来賢人、神木隆之介、吉沢亮らが名を連ねる。
