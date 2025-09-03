最後はエースが決めた。バレーボール女子の世界選手権（３日、タイ・バンコク）、準々決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は同８位のオランダに３―２で逆転勝ち。２０１０年大会以来、１５年ぶりのメダルに王手をかけた。

フルセットの激闘を制したのは日本だった。２―２の第５セットはいきなりオランダにリードを許す展開。重苦しい空気が漂ったが、日本は懸命にボールをつなぎ、主将・石川真佑（ノバラ）がスパイクで得点を奪取。じわじわと食らいつくと、中盤に逆転。最後は石川の得点で試合を決めた。

勝利の瞬間、日本は大きな輪をつくって喜びを表現。チーム２位の２５得点を挙げた石川は「まずは勝てて良かった」と安堵の表情を浮かべ「苦しい時こそ踏ん張りどきだと思って、ここまで最後取り切れなかった分も、しっかり取り切ろうと思って打ち込んだ」と振り返った。

前哨戦のネーションズリーグは４位。準決勝、３位決定戦で黒星を喫した。それだけに「チーム全員でしっかり勝ちにいきたい」と気合十分。次なる戦いも制し、まずはメダルを確実にしたいところだ。