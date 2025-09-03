４位・広島は３日、３位・ＤｅＮＡ戦（マツダ）に２―１で競り勝ち、連敗を３で止め、ＣＳ圏内とのゲーム差を「１」とした。

爛張瓩坊辰泙譴殖云，澄５回まで７四球と本調子ではなかった先発・大瀬良大地（３４）が何とか最少失点で踏ん張ると、直後の敵の自滅で試合をひっくり返した。

一死二、三塁で大瀬良の代打で登場の前川誠太（２２）の遊ゴロを敵遊撃・京田がまさかのトンネル。２人の走者が本塁に生還すると、６回以降はテーラー・ハーン（３１）→栗林良吏（２９）→島内颯太郎（２８）→森浦大輔（２７）の４人の中継ぎ陣が１イニングづつをそれぞれ無失点で切り抜け、逃げ切った。以下は試合後の新井貴浩監督（４８）のおもな一問一答。

――先発・大瀬良が７四球を出しながら、何とか５回を１失点に

新井監督 （大瀬良）大地もあまり調子良くなかったんですけど、粘りながら、何とか最少失点に抑えてくれた。

――５回まで毎回、ピンチの連続

新井監督 本人もなかなか思うようにいかなくて苦しいマウンドだったと思うんですけど、気持ちで粘りを見せてくれたと思います。

――１点を追った５回裏には、敵失も絡んで２点を奪い逆転

新井監督 （前川）誠太が３ボールになったんですけど、よくスイングした。二遊間は下がってましたので。そういうのも頭にあってスイングしたのかなとは思いますけど。結果的にショートゴロのエラーだったんですけど、ちゃんと状況も見えていたと思う。

――６回以降、中継ぎ陣が無失点リレー

新井監督 散々の走塁ミスで、むこうに流れが行っていたんだけど、中継ぎ陣がよくその流れを断ち切ってくれたと思う。選手はみんなよく頑張ってくれている。けど、こんな野球をしていたら、クライマックスにはいけない。きょうはもらった勝ちだと思う。そこは自分が大いに反省しないといけない試合だったと思う。