Fujii Kaze、3rdアルバムより「Prema」MVプレミア公開決定
Fujii Kazeが、9月5日（金）にリリースする3年ぶり3枚⽬のスタジオアルバム『Prema』（全英語詞）より、「Prema」の Music Videoを、9月5日（金）13時（日本時間）にプレミア公開することを発表した。
『ミュージックステーション』（テレビ朝日系 午後9時）への初出演など、連日大きな話題となっているFujii Kaze。アルバム楽曲の配信も9月5日（金）13時にリリースされる。
＜リリース情報＞
Fujii Kaze
3rdアルバム『Prema』
2025年9月5日（金）リリース
https://fujii-kaze.lnk.to/Prema-CD_LP
https://Fujii-Kaze.lnk.to/Prema
=収録内容=
＜CD＞
DISC 1 *初回盤・通常盤共通
1. Casket Girl
2. I Need U Back
3. Hachikō
4. Love Like This
5. Prema
6. It Ain't Over
7. You
8. Okay, Goodbye
9. Forever Young
DISC 2 *初回盤のみ
1. grace
2. Feelin Go(o)d
3. Workin Hard
4. Its Alright
5. 花
6. 満ちてゆく
7. 真っ白
＜RECORD＞
SideA
1. Casket Girl
2. I Need U Back
3. Hachikō
4. Love Like This
5. Prema
SideB
1. It Ain't Over
2. You
3. Okay, Goodbye
4. Forever Young
公式サイト https://fujiikaze.com
