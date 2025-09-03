※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

■これまでのあらすじ

同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、「ワーママの横暴だ」と一喝する。



さらに白田さんが「そもそも連絡係って必要なんですかね？」と疑問視すると、黒木さんは「いい加減にして！」とブチギレ。「ふだんから働いていない自分を見下していたのでは」と感じ、「懲らしめてやらなきゃ」とスマホを手に取って…。



部分的に省いたり、多少盛ったりしたって…黒木さんは軽く考えているようですが、白田さんからすると恐ろしすぎます。他のママたちからも共感の声が届いて、満足感を得る黒木さん。そして月曜の朝…？(ツムママ)