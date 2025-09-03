※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

芹との関係を疑われた草太は夫婦関係の危機に直面しますが、芹の夫・蓮斗の指摘により、不適切な関係を持っていたのは藤枝であることが判明します。芹は少しでも慰謝料を抑えるために、今は藤枝の妻に知られないよう行動することを最優先に考えていました。そんな中、社内で2人の関係が噂になっていると知った芹は、草太に疑いの目を向けます。しかし藤枝が同期の漆谷に話していたことが明らかになり、芹は呆然とします。一方、藤枝からすれば草太が知っていたことに違和感があり、芹も他人に漏らしたと思い込んでいます。言った言わないで口論になりますが…。



■漆谷を追及するも言い訳されて…

■仕事を辞めたくなるほど周囲からの視線が痛い…■せめて藤枝の妻にだけは知られないで…！周囲の視線が痛いほど突き刺さり、芹は思わず仕事を辞めたくなる衝動に駆られます。しかし、今後待ち受けている慰謝料の支払いを考えると、簡単に辞めるわけにもいきません。せめて慰謝料が少しでも抑えられるよう、藤枝の妻にだけは絶対に知られてはならない――芹はそう願い、藤枝がとった一週間の有休に望みを託します。けれど、その休暇中に内容証明が届くことはなく、芹の不安はさらに積もっていくのでした。(スズ)